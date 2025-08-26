União Química recebe classificação AA na Fitch Ratings

A União Química, multinacional brasileira com capital 100% nacional, teve sua classificação AA na Fitch Ratings, agência internacional de classificação de riscos de crédito, renovada pelo quinto ano consecutivo.

A avaliação da entidade considera aspectos como saúde financeira, capacidade de pagamento e contexto econômico do mercado em que está inserido. De acordo com a Fitch, entre as principais premissas do ranking estão os resultados positivos em volume de vendas, crescimento da receita, margem bruta e investimentos anuais.

“A União Química possui um balanço financeiro positivo, alcançando os dois dígitos de porcentagem de crescimento em períodos de alta performance do mercado. No último balanço, alcançamos R$ 4,2 bilhões em receita, crescimento de EBITDA, lucro aumentado, além da emissão de debêntures que fortalecem nossa liquidez”, afirma Roberto Dorsa, CFO da União Química.

Recentemente, a companhia concluiu sua sexta emissão de debêntures, com captação de R$ 750 milhões para investimentos em projetos de crescimento da companhia como expansão do portfólio, investimento em P&D (além do aporte anual de 6% de sua receita), ampliação do maior parque fabril do país no segmento farmacêutico, além de novas parcerias de desenvolvimento de fármacos.

Com a classificação positiva na categoria AA, a companhia se beneficia de um acesso fluido às linhas de crédito com juros baixos e condições de pagamento mais favoráveis, sendo possíveis novos aportes financeiros para sustentar o crescimento dos negócios.

De acordo com a Fitch: “O rating da União Química reflete o diversificado perfil de negócios na defensiva indústria farmacêutica brasileira, bem como seu adequado perfil de liquidez. A companhia possui boa capacidade de geração de EBITDA, decorrente da diversificação de segmentos e de marcas em seu portfólio”.