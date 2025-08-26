Contabilidade consultiva orienta decisões estratégicas

A contabilidade consultiva integra análise financeira, cenários e governança para sustentar escolhas de médio e longo prazo. Ao interpretar indicadores do negócio e mapear riscos, apoia planejamento, definição de prioridades e alocação de recursos, favorecendo decisões alinhadas à estratégia corporativa.

De acordo com levantamento da PwC, 67% das empresas brasileiras já utilizam informações contábeis para suportar decisões de médio e longo prazo, indicando um avanço significativo em relação a 2021 e um movimento crescente em direção à contabilidade estratégica.

“A análise consultiva transforma registros contábeis em hipóteses de gestão e critérios objetivos de decisão”, afirma Adriana Matos, COO da Person Consultoria.

A contabilidade consultiva reúne informações contábeis, operacionais e de mercado para orientar o processo decisório de empresas de diferentes setores. O enfoque recai sobre a utilidade gerencial dos dados: entender como o desempenho atual se relaciona às metas estratégicas, quais premissas sustentam os resultados e quais alternativas estão disponíveis para o próximo ciclo de planejamento.

Diferentemente do trabalho voltado apenas ao cumprimento de obrigações legais, a vertente consultiva prioriza a interpretação das demonstrações e dos eventos do negócio. O objetivo é explicar causas, estimar impactos e oferecer caminhos possíveis. Esse enquadramento permite que decisões sobre investimento, portfólio, despesas e estrutura organizacional se apoiem em fatos verificáveis e premissas explícitas.

O ponto de partida costuma ser um diagnóstico do desempenho. São analisados receita, custos, despesas, fluxo de caixa, ciclo operacional, estrutura de capital e exposição a riscos, com base em parâmetros técnicos definidos pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). A partir desse quadro, a contabilidade consultiva identifica gargalos, dependências críticas e oportunidades de eficiência. Em seguida, define hipóteses de melhoria que podem ser testadas por meio de metas, políticas e controles específicos.

Com base nesse diagnóstico, o planejamento financeiro é construído por cenários. Cada cenário explicita premissas, sensibilidades e condições de execução. A empresa passa a avaliar alternativas como revisão de preços, priorização de linhas com maior contribuição, ajustes em prazos de recebimento e pagamento, e sequenciamento de investimentos.

Nesse contexto, a atuação consultiva também se traduz na capacidade de transformar dados técnicos em direcionamentos práticos para a gestão.

A governança do acompanhamento é parte central do método. Rotinas periódicas de análise com a liderança consolidam indicadores, verificam desvios em relação ao plano e atualizam premissas conforme novos fatos surgem. Esses rituais fortalecem a disciplina do processo decisório, registrando causas, efeitos e medidas corretivas sempre que um desvio ocorre.

No eixo estratégico, a contabilidade consultiva fornece elementos para decisões como expansão geográfica, entrada em novos segmentos, terceirização de etapas, renegociação de contratos relevantes, priorização de iniciativas digitais ou reestruturação de equipes. Cada alternativa é avaliada considerando retorno esperado, riscos operacionais e financeiros, capacidade de execução e opções equivalentes.

Ao conectar dados, premissas e execução, a contabilidade consultiva estabelece um método consistente para a tomada de decisão. As escolhas passam a ser fundamentadas em justificativas registradas e em acompanhamento contínuo, o que sustenta a estratégia e contribui para o uso eficiente dos recursos disponíveis.

Sobre a Person Consultoria

Criada em 1999, a Person Consultoria é uma contabilidade digital e consultiva, que oferece soluções personalizadas aos seus clientes. A empresa utiliza amplamente a tecnologia para automatizar e aprimorar seus processos contábeis. Além disso, possui certificações como: PQEC, PQEC Gestão Intensivo, ISO 9001 e CSI, que validam sua adesão a padrões de gestão de qualidade e segurança da informação.