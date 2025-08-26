A saga Duna da Legendary Entertainment recoloca Abu Dhabi como seu local de filmagem principal

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, Aug. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Abu Dhabi voltará a ser o local de filmagem principal do próximo capítulo da adaptação cinematográfica de Denis Villeneuve da clássica saga de ficção científica de Frank Herbert, Duna.

A Legendary Entertainment confirmou hoje que a produção do aguardado terceiro filme retornará ao fascinante deserto de Liwa, em Abu Dhabi, com suas imponentes dunas de areia cinematográficas e seu vasto horizonte dourado, para capturar mais uma vez a essência do planeta mítico de Arrakis. O filme dará continuidadeàarrebatadora saga de Paul Atreides e ao complexo legado dessa regra empírica.

As filmagens na cidade do deserto começarão ainda este ano, com a Creative Media Authority Abu Dhabi e a Abu Dhabi Film Commission prestando suporte logístico essencial, e a Image Nation atuando como parceira de produção.

Continuação da franquia vencedora do Oscar® da Legendary Pictures e da Warner Bros. Pictures, o filme se beneficiará do reembolso em dinheiro oferecido pela Abu Dhabi Film Commission.

Abu Dhabi serviu de cenário para mais de 180 grandes produções cinematográficas e televisivas com a introdução do reembolso em dinheiro, incluindo F1® O Filme, Missão: Impossível, Star Wars, Velozes e Furiosos, Sonic: O Filme e Esquadrão 6 e War Machine da Netflix — um reflexo dos diversos locais, do conjunto de talentos e dos incentivos para a produção cinematográfica do Emirado.

Sobre a Creative Media Authority de Abu Dhabi

A missão da Creative Media Authority (CMA) é defender a criação de conteúdo em Abu Dhabi, capacitando criadores de conteúdo por meio de orientação estratégica, desenvolvimento de talentos, suporte financeiro e um ambiente regulatório de nível internacional.

A CMA foi lançada com a missão de garantir que o ecossistema certo esteja presente para que os criadores de conteúdo prosperem.

Entre as responsabilidades da Autoridade estão a supervisão de organizações e iniciativas estratégicas nos setores criativos de Abu Dhabi, incluindo a Image Nation Abu Dhabi e a Abu Dhabi Film Commission, bem como iniciativas de treinamento e desenvolvimento, como o laboratório criativo e o Arab Film Studio.

https://www.cma.gov.ae/

Sobre a Abu Dhabi Film Commission

Fundada em 2009, a Abu Dhabi Film Commission (ADFC) desempenha um papel fundamental na concretização da visão de Abu Dhabi de se tornar um destino global líder para os setores criativos e de mídia. O ADFC apoia e acelera o desenvolvimento da indústria cinematográfica e televisiva de Abu Dhabi, promovendo o Emirado como um destino de produção de classe mundial e atraindo produções locais, regionais e internacionais.

Para obter mais informações, acesse www.film.gov.ae

Sobre a Image Nation Abu Dhabi

A Image Nation Abu Dhabi é um dos principais estúdios cinematográficos do Oriente Médio, com a missão de liberar o potencial do talento criativo da região e levar sua vibrante narrativa ao mundo.

A empresa construiu sua reputação rompendo barreiras e liberando a imaginação por meio de conteúdo que engloba desde filmes e programas de TV premiados a documentários e séries sem roteiro, produzidos em parceria com uma rede global de criadores de conteúdo, distribuidores e canais. Ao catalisar ideias, talentos e empreendedorismo, o estúdio promove o diálogo e constrói relacionamentos que ajudam a superar diferenças culturais.

As produções da Image Nation foram exibidas em festivais de cinema por todo o mundo e receberam as maiores honrarias da indústria cinematográfica e televisiva, incluindo o Oscar, o BAFTA e o Emmy.

Ao cumprir sua missão, a Image Nation também desempenha um papel importante na concretização da visão de Abu Dhabi de moldar uma economia competitiva, sustentável e globalmente aberta, conferindo ao Emirado o status de polo regional de criação de conteúdo.

Sobre a Legendary Entertainment

A Legendary Entertainment é uma empresa líder em mídia com divisões de cinema (Legendary Pictures), televisão e mídia digital (Legendary Television and Digital Media) e quadrinhos (Legendary Comics), dedicada a possuir, produzir e distribuir conteúdo para públicos do mundo todo. A Legendary construiu uma biblioteca de propriedades de mídia de destaque e se estabeleceu como uma marca confiável que sempre oferece entretenimento comercial de alta qualidade, incluindo algumas das propriedades intelectuais mais populares do mundo. No total, as produções associadasàLegendary Pictures arrecadaram quase US$ 21 bilhões em bilheteria no mundo todo. Para saber mais, acesse: www.legendary.com

Uma foto que acompanha este anúncio está disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/36b0ee4e-00d4-4c48-8189-ddb615b69797

