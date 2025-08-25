Presidente paraguaio e presidente da FIA abrem oficialmente o Congresso Americano em Assunção, dando boas-vindas a líderes mundiais do automobilismo e da mobilidade

A Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), órgão regulador internacional do automobilismo e federação de organizações de mobilidade a nível mundial, inaugurou hoje oficialmente o Congresso Americano da FIA 2025 no Paraguai.

FIA President, Mohammed Ben Sulayem, shakes hands with President of the Republic of Paraguay, Santiago Peña.

Realizado em Assunção e aberto pelo presidente Santiago Peña e pelo presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, o congresso é um evento emblemático no calendário internacional de mobilidade e automobilismo, reunindo delegados de 33 países das Américas e organizado pelo Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy).

O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, disse: "O Congresso Americano é a personificação do que a FIA representa: uma federação mundial conectada, líder no automobilismo e na mobilidade. Estamos elevando e inovando em nossos setores, bem como reunindo uma comunidade apaixonada para compartilhar conhecimento e ideias."

"Aqui no Paraguai, e em todas as Américas, a mobilidade e o automobilismo estão evoluindo com rapidez. Grandes projetos de infraestrutura estão conectando regiões e impulsionando o comércio, e esta semana define um marco histórico para o automobilismo sul-americano com a incorporação do Rally do Paraguai no calendário da FIA WRC pela primeira vez."

"Gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos ao Presidente da República do Paraguai, Sr. Santiago Peña, por se unir a nós nesta ocasião especial, a nossos anfitriões, o Touring y Automóvil Club Paraguayo, eàcidade de Assunção, por sua calorosa hospitalidade."

O presidente paraguaio, Santiago Peña, disse:"Não somos mais o tesouro mais bem escondido do continente, mas um gigante que ressurge com força total: um povo orgulhoso de suas raízes, de sua história heroica e convencido de seu inevitável futuro de grandeza."

"Nos próximos dias, você poderá vivenciar a lendária hospitalidade do Paraguai, um país cheio de pessoas atenciosas."

Com duração de três dias, o Congresso irá se concentrar em temas-chave, como segurança e educação no trânsito, inovação em mobilidade e tecnologia automotiva, além do crescimento contínuo do automobilismo na região. O congresso irá preceder o primeiro Rally do Paraguai da FIA WRC, que irá contar com a presença dos presidentes Peña e Ben Sulayem, da FIA, em Itapúa.

Sobre a Fédération Internationale de l'Automobile

A Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) é o órgão regulador do automobilismo mundial e a federação de organizações de mobilidade em todo o mundo. É uma organização sem fins lucrativos comprometida em impulsionar a inovação e defender a segurança, a sustentabilidade e a igualdade no automobilismo e na mobilidade.

Fundada em 1904, com escritórios em Paris, Londres e Genebra, a FIA reúne 245 organizações-membro em cinco continentes, representando milhões de usuários de vias públicas, profissionais do automobilismo e voluntários. Ela desenvolve e aplica regulamentos para o automobilismo, incluindo sete Campeonatos Mundiais da FIA, a fim de garantir que as competições internacionais sejam seguras e justas a todos.

