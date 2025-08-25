Hospital Ipiranga Mogi celebra 63 anos de existência

Oficialmente inaugurado em 13 de agosto de 1962, o Hospital Ipiranga, em Mogi das Cruzes (SP), completa 63 anos. Para marcar a data, foi realizada uma apresentação musical com a Banda da Polícia Militar para os profissionais da área da saúde e para os pacientes presentes na unidade.

Com um repertório dos clássicos da música brasileira, trilhas instrumentais e canções populares, a iniciativa reforçou o papel da música como ferramenta de acolhimento aos pacientes e colaboradores.

De acordo com a Diretora, Rita de Cássia Cicareli Alfabet, desde o início das atividades, a unidade atende toda a população da cidade e regiões próximas. “A instituição consolida seu papel no atendimento humanizado, assistencial e reforça o seu compromisso com a população”, destaca.

Ao longo das últimas décadas, o Ipiranga Mogi também passou por reformas, ampliou a infraestrutura e os serviços, além de realizar capacitação técnica das equipes. “Essas ações resgatam a assistência e promovem uma adoção de posturas e comportamentos que estimulam a cordialidade entre colaboradores, pacientes e familiares”, explica a médica.