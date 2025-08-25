InfinitePay lidera ranking de Open Finance no Brasil

A InfinitePay, plataforma de serviços financeiros da CloudWalk, assumiu a liderança no ranking brasileiro de Open Finance, segundo levantamento trimestral da consultoria Bip. A instituição alcançou 19,5% de todos os consentimentos de compartilhamento de dados de contas de pessoas jurídicas, um crescimento de 97% desde maio, superando bancos e fintechs com bases de clientes PJ maiores.

O Open Finance, vigente no Brasil desde 2020, atingiu em junho 91 milhões de autorizações ativas no país, segundo dados da consultoria Bip.

Tecnologia e impacto



“O avanço da InfinitePay no Open Finance está diretamente ligado à sua estratégia de aquisição e uso intensivo dos dados com inteligência artificial para gerar valor aos empreendedores em áreas como crédito e redução de taxas", diz Fabrício Costa, Diretor de Serviços Financeiros da CloudWalk.

“Depois de conversar com nossos clientes, entendemos que dois fatores eram fundamentais para conseguir os seus dados por meio do Open Finance: oferecer benefícios claros e demonstrar segurança e privacidade com as informações compartilhadas”, continua Fabrício.

Lançado há dois anos, o Crédito Inteligente é uma solução que usa um motor de IA que processa mais de 8.000 dados — do volume de vendas em tempo real ao teor de comentários nas redes sociais —, complementados por dados de Open Finance para definir uma nota de crédito de cada lojista. Com essa análise, ofertas de capital de giro são liberadas em segundos, 24 horas por dia, inclusive aos fins de semana, com depósito imediato na conta do cliente e flexibilidade para escolher prazos e condições de pagamento. Além disso, nos últimos 12 meses, a InfinitePay mais que dobrou o volume de crédito concedido.

Outro caso é a redução automática de taxas. Com base em IA e dados do Open Finance, a InfinitePay lançou suas tarifas de forma dinâmica, considerando faturamento, sazonalidade, segmento e região, além do histórico do cliente em outras instituições. Desde a implementação, já foram economizados R$ 222 milhões em taxas para clientes, com expectativa de chegar a R$ 396 milhões no próximo ano.

Para Fabrício Costa, a liderança no Open Finance reflete a confiança dos clientes e o impacto da tecnologia no dia a dia dos negócios: “O Open Finance é um pilar da nossa estratégia para ampliar o acesso a serviços financeiros de qualidade no Brasil. A liderança que alcançamos confirma que estamos entregando valor real ao mercado, combinando tecnologia, inteligência artificial e foco no cliente para gerar crescimento sustentável e vantagem competitiva”, afirma.