Novo Playbook de Resiliência Empresarial da NIQ ajuda empresas a decodificar sinais e choques de mercado que moldam o comportamento do consumidor

NielsenIQ (NIQ) (NYSE: NIQ), empresa líder em inteligência do consumidor, anunciou hoje o lançamento do The Business Resiliency Playbook: Decoding the signals and shocks that shape consumer behavior. O guia apresenta os potenciais impactos de cinco cenários econômicos de maior relevância para marcas e varejistas — incluindo estagflação, recessão e choques geopolíticos — e como os consumidores, que moldam seus negócios, tendem a reagir a esses fatores. De forma crítica, o material ressalta como atrasar decisões em um ambiente imprevisível pode expor as empresas a riscos, oferecendo ações específicas para apoiar sua preparação rumoàresiliência.

“Nosso objetivo não é prever o futuro, mas ajudar as organizações a desenvolver planos robustos que possam se adaptaràmedida que as condições evoluem”, afirmou Ramon Melgarejo, Presidente de Strategic Analytics & Insights da NIQ. “Este playbook dá poder às lideranças para saírem da reação e avançarem para a resiliência — usando inteligência do consumidor em tempo real para guiar decisões com confiança.”

Principais descobertas:

Os consumidores raramente diferenciam as causas do estresse econômico. Seja inflação, perda de emprego ou conflito global, suas respostas comportamentais são notavelmente semelhantes: reduzem gastos discricionários, priorizam itens essenciais e buscam valor — muitas vezes recorrendo a marcas próprias ou a varejistas de desconto.

Seja inflação, perda de emprego ou conflito global, suas respostas comportamentais são notavelmente semelhantes: reduzem gastos discricionários, priorizam itens essenciais e buscam valor — muitas vezes recorrendo a marcas próprias ou a varejistas de desconto. Apesar das oscilações na confiança e no sentimento em 2025, os consumidores continuam gastando no geral. Em categorias historicamente mais sensíveis — como carnes, frutos do mar, cereais prontos para consumo, cuidados domésticos e açúcares e confeitos — os gastos permaneceram praticamente estáveis (julho de 2023 a junho de 2025), sinalizando confiança do consumidor, ao menos no curto prazo.

Em categorias historicamente mais sensíveis — como carnes, frutos do mar, cereais prontos para consumo, cuidados domésticos e açúcares e confeitos — os gastos permaneceram praticamente estáveis (julho de 2023 a junho de 2025), sinalizando confiança do consumidor, ao menos no curto prazo. Embora as respostas dos consumidores ao estresse sejam semelhantes nos cenários analisados, a intensidade e a velocidade dessas respostas são proporcionaisàmagnitude do choque.Empresas que desenvolvem estratégias com base em dados de tendências do consumidor (combinados ao desempenho histórico) estão melhor posicionadas para enfrentar ventos contrários na economia.

“Nossos dados mostram claramente que o porte e a escala de um ‘choque’ econômico têm mais peso do que o próprio choque”, afirmou Courtenay Verret, Vice-Presidente de Global Thought Leadership da NIQ. “Ter conjuntos de dados robustos — desde o início — ajuda a proteger sua organização de erros estratégicos e permite redirecionar recursos críticos para maximizar receita, manter a fidelidade e sustentar o crescimento.”

