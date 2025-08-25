Thoma Bravo adquire a Verint para unir forças com a Calabrio e criar uma potência em experiência do cliente impulsionada por IA

A Thoma Bravo, uma empresa líder em investimentos em software, anunciou hoje que celebrou um acordo definitivo para adquirir a Verint Systems, Inc. (Nasdaq: VRNT) (“Verint”) em uma transação totalmente em dinheiro, refletindo um valor empresarial de US$ 2 bilhões para a empresa. A transação está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo aprovações regulatórias, e deve ser concluída antes do final do atual ano fiscal da Verint, no início de 2026. Mais detalhes sobre a transação podem ser encontrados na página de Relações com Investidores da Verint e em seus registros regulatórios.

Após o fechamento da transação, a Calabrio e a Verint serão combinadas em uma única empresa e serão fornecedoras líderes de soluções de automação de experiência do cliente (CX) para o mercado de mais de US$ 50 bilhões em que atuam. Juntas, elas oferecerão um portfólio abrangente para promover as prioridades críticas das organizações de CX em todo o espectro de tamanho e complexidade. A combinação criará mais oportunidades para as empresas alcançarem rapidamente resultados comerciais em suas interações com os clientes. A Calabrio está totalmente comprometida em manter e investir nos produtos que dão suporteàsua base instalada e aos fluxos de trabalho dos clientes.

“Juntas, Calabrio e Verint oferecerão um conjunto poderoso de produtos para acelerar uma visão compartilhada: fornecer uma plataforma CX aberta e alimentada por IA para clientes focados em gerar resultados comerciais sólidos em suas operações. Como uma empresa combinada, estamos bem posicionados para liderar o avanço do setor”, disse Dave Rhodes, CEO da Calabrio.

Mike Hoffmann, sócio da Thoma Bravo, acrescentou: “Atuamos no setor de CX há muitos anos e estamos entusiasmados em unir essas duas empresas para liderar mais inovação e crescimento na categoria. A Calabrio e a Verint possuem portfólios de produtos poderosos e estratégias de entrada no mercado que atendem às necessidades de um amplo espectro do mercado. Juntas, as empresas combinadas terão a plataforma CX mais ampla do setor, permitindo que marcas de todos os tamanhos alcancem resultados transformadores impulsionados por IA.”

Sobre a Thoma Bravo

A Thoma Bravo é um dos maiores investidores em software do mundo, com cerca de US$ 184 bilhões em ativos sob gestão em 31 de março de 2025. Por meio de suas estratégias de private equity, growth equity e crédito, a empresa investe em empresas inovadoras orientadas para o crescimento que operam nos setores de software e tecnologia. Aproveitando o profundo conhecimento do setor e a experiência estratégica e operacional da Thoma Bravo, a empresa colabora com as empresas de seu portfólio para implementar as melhores práticas operacionais e impulsionar iniciativas de crescimento. Nos últimos 20 anos, a empresa adquiriu ou investiu em aproximadamente 535 empresas, representando cerca de US$ 275 bilhões em valor empresarial (incluindo investimentos controlados e não controlados). A empresa possui escritórios em Chicago, Dallas, Miami, Nova York e São Francisco (EUA) e Londres (Reino Unido). Para mais informações, acesse o site da Thoma Bravo: thomabravo.com.

Sobre a Calabrio

A Calabrio é uma aliada de confiança das marcas líderes. Base digital de um centro de contato centrado no cliente, o conjunto de soluções de desempenho da força de trabalho Calabrio ONE ajuda a enriquecer e compreender as interações humanas, proporcionando resultados comerciais por meio da otimização de cada interação com o cliente. Maximizamos o desempenho dos agentes, superamos as expectativas dos clientes e aumentamos a eficiência da força de trabalho utilizando dados conectados, análises alimentadas por IA, gestão automatizada da força de trabalho e coaching personalizado. Somente o Calabrio ONE une otimização da força de trabalho (WFO), participação dos agentes e soluções de inteligência de negócios em um pacote nativo na nuvem e totalmente integrado que se adapta ao seu negócio. Calabrio, Calabrio ONE e o logotipo da Calabrio são marcas registradas ou marcas comerciais da Calabrio, Inc. Todas as outras marcas comerciais mencionadas neste documento são propriedade de seus respectivos proprietários. A Calabrio opera no Canadá sob o nome Calabrio Canada, Ltd., com sede na Colúmbia Britânica.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250824451382/pt/

