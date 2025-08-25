Rua Augusta recebe loja boutique da Giuliana Flores

A Giuliana Flores inaugura mais uma loja física, no formato boutique, na capital paulista. Localizada na Rua Augusta, 2.776, no bairro Cerqueira César, é a segunda unidade com o novo conceito. Assim como a primeira, o espaço busca trazer sofisticação, personalização, experiência sensorial e atendimento especializado.

A loja vai trabalhar com rosas preservadas, que possuem duração de até cinco anos, além de embalagens premium e coleções desenvolvidas para o varejo físico. Parcerias com marcas de bem-estar, design e lifestyle também farão parte do portfólio do espaço de 64 metros quadrados.

"Para assegurar a qualidade da operação, os franqueados escolhidos para esse modelo precisam apresentar competências bem definidas. É fundamental que tenham familiaridade com o segmento de luxo e design, além de talento para proporcionar um atendimento personalizado. O envolvimento direto na rotina da loja também é indispensável. Espera-se que esses parceiros estejam totalmente comprometidos com a proposta da marca, saibam liderar equipes com eficiência e cuidem minuciosamente de todos os aspectos da jornada de compra, desde a indicação do presente ideal até a finalização com uma embalagem impecável", explica Clóvis Souza, CEO da Giuliana Flores.

A Giuliana Flores aposta em uma estratégia inovadora que contraria o fluxo tradicional do varejo ao inaugurar lojas físicas. Hoje, conta com um portfólio de mais de 10 mil itens.

Em 2024, a empresa cresceu 20% em relação ao ano anterior e ampliou seus canais de venda com a entrada no iFood. Atualmente, conta com 13 lojas físicas em pontos estratégicos da Grande São Paulo, quatro quiosques próprios e três vending machines — uma no Shopping Penha e duas no Aeroporto de Guarulhos —, além de um centro de distribuição de 2.700 metros quadrados em São Caetano do Sul, capaz de atender 85% dos pedidos em até uma hora.

Após 30 anos de atuação bem-sucedida no e-commerce, a companhia deu início à expansão por meio de franquias, com diferentes formatos. A expectativa é que sejam inauguradas 15 lojas até junho de 2026.

“A inauguração da segunda loja no formato boutique, agora na Rua Augusta, em São Paulo, reforça nosso compromisso em oferecer uma experiência de compra refinada e cheia de significado. Escolhemos um endereço emblemático, em um dos bairros mais tradicionais da cidade, para seguir encantando nossos clientes com um espaço sensorial e acolhedor. As rosas preservadas seguem como protagonistas dessa jornada, que transforma o ato de presentear em um gesto duradouro, elegante e emocional”, destaca.