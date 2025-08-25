Moody’s expande presença no Oriente Médio e na África com aumento de participação na MERIS Ratings

A Moody’s Corporation (NYSE:MCO) anunciou hoje sua intenção de adquirir participação acionária majoritária na Middle East Rating & Investors Service (MERIS – uma afiliada da Moody’s), agência doméstica de classificação de crédito no Egito. A transação amplia a parceria de longa data entre as empresas e fortalece a presença da Moody’s no Oriente Médio e na África, reafirmando o compromisso da companhia em contribuir para o desenvolvimento contínuo dos mercados de capitais locais em escala global.

“Estamos entusiasmados em fortalecer nosso relacionamento com a MERIS, que há mais de duas décadas tem sido uma importante provedora de classificações de crédito nacionais no Egito”, afirmou Monica Merli, diretor de operações da Moody’s Ratings. “Esperamos compartilhar ainda mais as melhores práticas globais da Moody’s com a MERIS, enquanto sua equipe experiente e suas valiosas percepções locais continuam a atender os participantes do mercado no Egito.”

Esse movimento reforça uma relação de longa data entre as duas empresas. Criada em 2003 como uma joint venture entre a Moody’s e a FinBi, consultoria egípcia, a MERIS foi pioneira no desenvolvimento do mercado de capitais doméstico do país. Hoje, a MERIS oferece classificações de crédito nacionais para uma ampla variedade de setores, incluindo instituições financeiras, corporações e operações financeiras estruturadas.

“Este é um momento marcante na trajetória da MERIS”, afirmou o Dr. Amr Hassanein, fundador e diretor executivo da MERIS. “Ao ampliar nossa conexão com a rede global da Moody’s e unir sua expertiseànossa sólida presença local, poderemos enriquecer ainda mais nossas soluções e contribuir para o avanço e a modernização contínua do mercado financeiro no Egito.”

A transação está sujeita a aprovações regulatórias. Após sua conclusão, a MERIS continuará operando como uma afiliada independente da Moody’s, desenvolvendo suas próprias metodologias de classificação, emitindo suas próprias classificações de crédito e mantendo uma equipe de gestão separada. Os termos da transação não foram divulgados.

Sobre a Moody’s Corporation

Em um mundo moldado por riscos cada vez mais interconectados, os dados, informações e tecnologias inovadoras da Moody's (NYSE: MCO) ajudam os clientes a desenvolver uma visão holística de seu mundo e descobrir oportunidades. Com um rico histórico de experiência em mercados internacionais e uma força de trabalho diversificada com cerca de 16.000 pessoas em mais de 40 países, a Moody's proporciona aos clientes a perspectiva abrangente necessária para atuar com confiança e prosperar. Saiba mais em moodys.com.

Declaração de "Porto Seguro" sob a Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995

Algumas declarações contidas neste documento são declarações prospectivas e baseiam-se em expectativas, planos e perspectivas futuras dos negócios e operações da Moody’s que envolvem diversos riscos e incertezas. Tais declarações incluem estimativas, projeções, metas, previsões, premissas e incertezas que podem fazer com que os resultados ou desfechos reais diferenciem-se de forma relevante daqueles contemplados, expressos, projetados, antecipados ou implícitos nas declarações prospectivas. Recomenda-se que acionistas e investidores não depositem confiança excessiva nessas declarações. As declarações prospectivas e outras informações contidas neste documento são feitas na data de sua emissão, e a Moody’s não assume (nem pretende assumir) qualquer obrigação de complementar, atualizar ou revisar publicamente tais declarações em caráter prospectivo, seja em razão de novos acontecimentos, mudanças de expectativas ou por outros motivos, exceto quando exigido por lei ou regulamento aplicável. Fatores, riscos e incertezas — assim como outros riscos e incertezas que podem levar os resultados reais da Moody’s a diferirem de maneira relevante daqueles contemplados, expressos, projetados, antecipados ou implícitos nas declarações prospectivas — estão descritos mais detalhadamente na seção “Fatores de Risco” da Parte I, Item 1A do Relatório Anual da Moody’s no Formulário 10-K referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024, bem como em outros documentos arquivados periodicamente pela Companhia juntoàSEC ou incorporados por referência. Acionistas e investidores são alertados de que a ocorrência de quaisquer desses fatores, riscos e incertezas pode fazer com que os resultados reais da Companhia diferenciem-se de maneira relevante daqueles contemplados, expressos, projetados, antecipados ou implícitos nas declarações prospectivas, podendo ter efeito material e adverso sobre seus negócios, resultados operacionais e situação financeira.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250825843047/pt/

Para relações com investidores da Moody’s:

Shivani Kak

Moody’s Corporation

+1 212-553-0298

Shivani.Kak@moodys.com

Para comunicações com a Moody’s:

Joe Mielenhausen

Moody’s Corporation

+1 212-553-1461

Joe.Mielenhausen@moodys.com