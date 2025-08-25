Self storage é opção para moradores de apartamentos pequenos

Em meio ao cenário de metrópoles cada vez mais compactas, onde o valor do metro quadrado segue em uma crescente e a falta de espaço se tornou um dilema, a busca por apartamentos pequenos cresce a cada ano. Em São Paulo (SP), a venda desse tipo de imóvel cresceu o dobro da média da cidade no período entre 2019 e 2023, conforme dados de um balanço realizado pela Loft e divulgado pela Exame.

Ao longo de quatro anos, o número de apartamentos pequenos (com até até 90m² de área total) vendidos na capital paulista aumentou 27%, em contraste com o aumento de 13% alcançado para o total de imóveis vendidos. O levantamento considerou as vendas em 118 bairros, com base em dados oficiais da capital paulista.

É nesse panorama em que, para Thiago Cordeiro, fundador e CEO da GoodStorage, o self storage (aluguel de boxes de autoarmazenamento) pode ajudar com a questão da limitação de espaço, que é um dos principais desafios enfrentados por quem mora em apartamentos pequenos.

“A principal dificuldade é a limitação física do espaço, que exige escolhas constantes sobre o que guardar ou descartar. Os moradores precisam lidar com a falta de lugar para objetos sazonais, lembranças afetivas, materiais de trabalho e itens de uso esporádico, o que pode gerar desorganização e até impacto no bem-estar”, destaca.

Diante disso, na visão de Thiago Cordeiro, o self storage pode ser uma solução prática para quem não tem espaço suficiente em casa. “O self storage funciona como uma extensão da casa, permitindo armazenar o que não cabe no apartamento a valores mais acessíveis”, pontua.

“Com opções de tamanhos variados, é possível manter por perto aquilo que não é usado no dia a dia, liberando espaço dentro de casa”, complementa o CEO da GoodStorage. A empresa, fundada em 2013 por Thiago Cordeiro, atua no mercado de armazenagem urbana em São Paulo (SP), atendendo pessoas físicas e empresas de diversos segmentos, indústrias e varejo por meio das unidades de self storage e galpões urbanos.

O que é possível guardar em um espaço de self storage?

Thiago Cordeiro destaca que diversos objetos e pertences podem ser guardados em espaços de self storage por moradores de apartamentos pequenos que buscam o uso como extensão do lar. “Pessoas que precisam armazenar itens por curtos períodos como mudança de residência, ou mesmo pequenos e médios empreendedores que precisam de uma área de trabalho ou armazenar estoque”, explica.

“Entre os itens mais comuns no caso do uso por pessoas físicas, como extensão do lar, estão malas de viagem, bicicletas, documentos, roupas de outra estação, objetos sazonais (como enfeites de Natal), equipamentos esportivos, instrumentos musicais e móveis extras. Mas também é cada vez maior o uso de espaços para estoques de pequenos negócios ou arquivos profissionais”, revela.

Como funciona o acesso a um self storage?

O fundador da GoodStorage revela que, ainda hoje, muitos brasileiros se perguntam como funciona o acesso aos itens armazenados em um self storage e qual é a flexibilidade para o usuário.

“O acesso pode ser feito dentro do horário de funcionamento da unidade”, afirma. “Cada locatário tem controle total sobre o seu seu acesso (com senha ou biometria) e ao seu box (sempre fechado com cadeado próprio), podendo retirar ou guardar objetos sempre que necessário”, complementa.

Como escolher uma empresa de self storage?

Thiago destaca que há determinados critérios que uma pessoa deve considerar na hora de escolher uma empresa de self storage.

“É importante avaliar a localização da unidade, os níveis de segurança, a variedade de tamanhos disponíveis, a disponibilidade de espaços, o horário de acesso, a higiene e o cuidado com a área comum, a reputação da empresa e a transparência nas condições do contrato”, explica. “Oferecer suporte ao locatário e boa estrutura física também faz toda a diferença”, observa.

Self storage é uma solução para o cotidiano urbano

Para o CEO da GoodStorage, o self storage é uma solução cada vez mais presente no cotidiano urbano, principalmente em cidades como São Paulo, onde o espaço é cada vez mais valioso.

“Com mais de 65 ativos entre unidades de Self Storage e Galpões Urbanos, sendo mais de 50 unidades de Self Storage só na cidade de São Paulo, a GoodStorage espera continuar avançando nesse setor que, cada vez mais, se configura como uma alternativa para quem busca mais praticidade para o dia a dia”, conclui.

