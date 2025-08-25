Nexxera capta recursos para liberar R$ 2 bi em crédito

A empresa Nexxera, especializada em pagamentos, cobranças, supply chain e crédito, anunciou o processo de captação de recursos para liberar mais de R$ 2 bilhões por mês em crédito a redes varejistas, distribuidores e indústrias, com foco nos setores alimentício e farmacêutico. A captação envolve fundos privados e instituições financeiras e visa apoiar o crescimento desses segmentos por meio da antecipação de recebíveis e o alongamento dos prazos de pagamento.

A iniciativa será operacionalizada por meio do ecossistema financeiro da Nexxera, que conecta varejistas e fornecedores a diferentes programas de crédito, que pode ser concedido com base no risco sacado (perfil do pagador) ou no risco cedente (perfil de quem cede o recebível).

Edson Silva, fundador da Nexxera, aponta que a medida busca priorizar estes segmentos por apresentarem operações logísticas e financeiras mais complexas: “O objetivo é contemplar ambas as pontas da cadeia — tanto quem compra quanto quem vende — para que possam crescer de forma sustentável, com mais previsibilidade de caixa e oportunidades de negócio”.

Segundo dados do Índice do Varejo Stone, publicados pelo Portal360, o varejo registrou uma queda de 4,2% nas vendas em junho deste ano, alcançando uma retração de 4,6% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Para Silva, esse cenário pode justificar a necessidade de crédito para manutenção do fluxo de caixa desses negócios e também das indústrias, que, por consequência, podem sofrer uma retração nas vendas para os varejos.

Além disso, de acordo com o Indicador de Inadimplência das Empresas da Serasa Experian, a inadimplência das empresas no Brasil atingiu um recorde em março, com 7,3 milhões de negócios negativados. E os consumidores, apesar de estarem gastando mais, estão comprando menos, devido à inflação, conforme dados de um estudo realizado pela Scanntech, com base em informações do varejo alimentar.

Desafios e solução proposta

Silva pontua que o varejo e a indústria alimentícia compartilham desafios relevantes ligados à gestão de fluxo de caixa e prazos de pagamento. Segundo ele, esses segmentos lidam com margens apertadas, grande volume de transações e a necessidade de equilibrar prazos longos para pagar fornecedores com prazos curtos para receber dos clientes.

“Fatores como sazonalidade de vendas, perecibilidade de produtos, acordos comerciais complexos e a necessidade de integrar múltiplos meios de pagamento tornam o controle financeiro ainda mais desafiador. O objetivo é simplificar operações, aumentar a previsibilidade e a liquidez, e fornecer informações estratégicas para decisões rápidas e assertivas”, conta o fundador.

O empresário explica que a Nexxera conecta bancos, adquirentes, fornecedores e sistemas de gestão em uma única plataforma e oferece automação de contas a pagar e a receber, cobrança eletrônica, gestão de fornecedores, conciliação bancária e de cartões e antecipação de recebíveis com múltiplos bancos e fundos.

“Isso permite uma visão consolidada e em tempo real do caixa e pode dar ao cliente liberdade de escolha e melhores condições de negociação. No fim, tratamos não apenas de automatizar pagamentos e recebimentos, mas de criar um ecossistema financeiro que tem como objetivo fornecer ao varejo e à indústria alimentícia mais segurança, eficiência e competitividade”, defende Silva.

Segundo o fundador da Nexxera, com as operações de crédito feitas via plataforma, o varejo negocia com os fornecedores um prazo mais longo para o pagamento das notas, enquanto o fornecedor pode antecipar seus recebíveis sem que um impacte no outro.

“A instituição financeira, ou fundo privado, paga o fornecedor antecipadamente, sob condições de crédito mais competitivas do que o oferecido no mercado e, ao final do prazo estendido, o varejo ou empresa pagadora reembolsa a instituição financeira, também usufruindo de condições mais interessantes”, detalha empresário.

Para Silva, esse modelo pode ser vantajoso porque elimina o risco de atrasos nos pagamentos dos fornecedores e proporciona às empresas maior fôlego no fluxo de caixa. Ele ressalta que a empresa conta com camadas de criptografia, autenticação e diversas outras validações, visando aumentar a segurança e reduzir riscos de fraudes nas operações realizadas em seus portais.

A empresa dispõe de soluções automatizadas em pagamentos, cobrança, supply chain e crédito, além de um score de crédito inteligente, alimentado em tempo real com o comportamento financeiro e mercantil da empresa, mas também de seus fornecedores, o que pode ampliar as oportunidades e reduzir as taxas em operações de crédito.

“Nosso foco é nos posicionar como parceira das duas pontas da cadeia de suprimentos, para conectar varejistas e seus fornecedores a condições competitivas e novas oportunidades de negócio. A Nexxera busca contribuir para melhorar o relacionamento entre essas partes, reduzir retrabalho e falhas humanas, e tornar a operação mais eficiente, favorecendo melhores resultados”, conclui.

Para mais informações, basta acessar: nexxera.com/