Mercado de TI brasileiro enfrenta crise de talentos

A Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom) estimou um déficit anual de 106 mil profissionais de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) no Brasil entre 2021 e 2025, o que corresponde a 530 mil postos não preenchidos nesses cinco anos.

O estudo Demanda de Talentos em TIC e Estratégia ΣTCEM, divulgado em 1º de dezembro de 2021 pela Brasscom, aponta que as empresas demandariam 797 mil profissionais no período, e evidencia que o país forma em média 53 mil profissionais de TIC por ano, diante de uma necessidade anual de 159 mil.

Gabriel Pavão, Chief Revenue Officer (CRO) da multinacional portuguesa especializada em recrutamento e soluções de tecnologia YellowIpe, indica que a escassez de profissionais de TI no Brasil é resultado de uma combinação de fatores.

“A formação acadêmica e técnica não acompanhou a velocidade da transformação digital, que aumentou a demanda das empresas por especialistas em tecnologia. Além disso, a ausência de incentivos governamentais para formação e atualização dos profissionais se soma à facilitação da migração de talentos para oportunidades internacionais do mercado globalizado”, observa o especialista.

O profissional explica que as áreas e perfis de tecnologia mais críticos, em termos de falta de mão de obra qualificada atualmente no Brasil, são desenvolvimento de software — especialmente back-end, front-end e mobile —, ciência de dados, segurança da informação, cloud computing e inteligência artificial (IA).

“Perfis de arquitetos de soluções, engenheiros de dados, DevOps e especialistas em cibersegurança são os mais disputados atualmente. A escassez é ainda maior para profissionais com experiência comprovada e domínio de inglês”, pontua Pavão.

Estratégias de retenção de talentos

Quase 45% das empresas relatam dificuldade na contratação de profissionais de TI, enquanto 50% destes especialistas afirmam que os salários são insatisfatórios e as jornadas de trabalho exaustivas, segundo levantamento global feito pela empresa de inteligência de dados INTWIG Data Management e divulgado pela CNN Brasil.

O executivo da YellowIpe acredita que a adoção massiva de trabalho remoto, a valorização de soft skills, o crescimento de projetos internacionais e a aceleração da formação técnica serão determinantes para reduzir a crise de talentos ainda em 2025.

“A tendência é que empresas invistam cada vez mais em capacitação interna, parcerias globais e modelos de contratação flexíveis. Por outro lado, quem não se adaptar ao novo perfil do profissional de TI pode ver a escassez se ampliar”, reforça Pavão.

A pesquisa da INTWIG Data Management destaca ainda que, no Brasil, apenas 10,9% das organizações não têm dificuldades para encontrar mão de obra qualificada no setor de TI, enquanto 43,7% sofrem “um pouco” ou “em grande medida” para encontrar trabalhadores com habilidades digitais avançadas.

Para Pavão, as estratégias mais eficientes para evitar a fuga de profissionais para empresas estrangeiras envolvem oferecer planos de carreira estruturados, oportunidades reais de crescimento, remuneração competitiva e benefícios flexíveis, além de promover uma cultura de inovação e reconhecimento.

“É fundamental investir em programas de desenvolvimento contínuo, feedback constante e ações de engajamento, criando um ambiente onde o profissional se sente valorizado e enxerga perspectivas de evolução dentro da empresa, estratégias que fortalecem a retenção de talentos”, declara o profissional.

Experiência internacional aplicada ao mercado brasileiro

O CRO da YellowIpe revela que a empresa atua como tech talent, conectando organizações brasileiras à profissionais do mercado por meio de hunting especializado, squads sob demanda e projetos de alocação internacional. A YellowIpe investe em parcerias com instituições de ensino, programas de capacitação contínua e onboarding ágil.

“A partir de uma curadoria dos perfis, uso de tecnologia para mapeamento de competências e acompanhamento próximo durante toda a jornada do profissional, buscamos oferecer aos nossos clientes acesso rápido a talentos qualificados”, explica o executivo.

A experiência europeia em mercados maduros de tecnologia ajuda à YellowIpe aplicar metodologias de assessment, onboarding e retenção, além de adaptar práticas avançadas de recrutamento, gestão de talentos e formação de equipes multiculturais para o contexto brasileiro.

“Adotamos metodologias de recrutamento, uso de IA para triagem de candidatos e processos de onboarding digital, inspirados em benchmarks europeus. Também trazemos estratégias de employer branding, programas de mentoria e políticas de trabalho remoto que têm se mostrado eficazes em mercados internacionais e agora são customizadas para o cenário brasileiro”, afirma o profissional.

Para mais informações basta acessar: yellowipe.io/