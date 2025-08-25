Brasil e Chile se unem em projeto de música latino-americana

O grupo chileno Merkén estará no Brasil entre os dias 24 e 30 de agosto para uma série de oficinas e apresentações nas cidades de Brasília e Pirenópolis. A turnê integra o intercâmbio “Andes Tarde que Nunca”, realizado em parceria com o grupo brasileiro Camerata Caipira, por meio do Ponto de Cultura Comunidade Educacional de Pirenópolis (COEPi). A iniciativa celebra mais de uma década de trocas culturais entre os artistas e promove encontros musicais voltados à valorização da cultura popular, da criação autoral e do diálogo entre tradições brasileiras e chilenas.

O projeto “Andes Tarde que Nunca" começa em Brasília, com oficina e show no Infinu Comunidade Criativa (506 Sul) no dia 24 de agosto. Em seguida, o grupo Merkén segue para Pirenópolis, onde realiza atividades no dia 30 de agosto.

A próxima etapa do intercâmbio ocorre em outubro, quando a Camerata Caipira viaja ao Chile para aprofundar a residência artística com oficinas, apresentações e a criação de uma canção coletiva que evidencie as singularidades e conexões da música latino-americana.

Isabella Rovo, coordenadora do projeto e integrante da Camerata Caipira, ressalta a afinidade entre os grupos: “Ambos desenvolvem um trabalho de pesquisa em ritmos tradicionais de seus países, com repertórios autorais e arranjos contemporâneos, mas profundamente enraizados na ancestralidade”, apresenta.

Os artistas mantiveram uma conexão cultural em ações presenciais e à distância, com participação dos chilenos em faixa do primeiro álbum do Camerata Caipira de mesmo nome do grupo e com a criação de uma canção inédita, gravada de forma on-line durante a pandemia, com apoio do Programa Ibermúsicas, intitulada Antes que o Mundo Acabe, disponível para acesso no YouTube.

Workshop – Música Popular Chilena: Criação e Memória



Durante esta temporada no Brasil, a oficina oferecida pelo grupo Merkén propõe uma imersão na música popular chilena contemporânea, com foco no papel do autor como figura criativa, política e estética.

A metodologia do grupo é inspirada na experiência do projeto Taller Popular Merkén, desenvolvido em Santiago há mais de 15 anos, e articula composição, performance coletiva, escuta ativa e reflexão crítica por meio da prática musical.

A vivência tem como base a perspectiva histórica e social da música autoral chilena recente, evidenciando uma geração de artistas que vê a composição como ato consciente, ligado à identidade, à memória e à transformação cultural.

“A atividade inclui também uma prática coletiva com diálogo sonoro entre músicas chilenas e brasileiras, explorando as intersecções entre tradição e experimentação, popular e acadêmico, som e território social”, finaliza a artista Isabella Rovo.

Realização



O intercâmbio “Andes Tarde que Nunca” é uma produção do Ponto de Cultura COEPi, realizado por meio da Política Nacional Aldir Blanc (MINC), operacionalizada pela Secretaria de Cultura do Estado de Goiás, com apoio do Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio – Gobierno de Chile.

Sobre o grupo Merkén



Com mais de 18 anos de trajetória, o grupo Merkén dedica-se à música de raiz latino-americana e ao legado da Nueva Canción Chilena. Suas composições combinam vozes solo e corais, instrumentos de diferentes regiões do continente, poéticas reflexivas e um compromisso artístico com a memória e a crítica cultural — marcas características da sonoridade do Merkén.



O grupo prepara o lançamento de seu novo álbum, Cancione por Fundamento, que reúne composições criadas como resposta poética e afetiva a um mundo em colapso. São canções que propõem caminhos sensíveis e críticos diante das transformações sociais e ambientais da atualidade.

Formação atual:



Fernanda Mosqueda (charango)

Camila Vaccaro (acordeão, jarana)

Gonzalo Ramos (quatro venezuelano, percussão latino-americana)

Felipe Valdés (violão)

Felipe Martínez (baixo elétrico)

Antonio Luna (violão, guitarrón chileno, quena)

Canais do grupo

Instagram: @grupomerken/

Facebook: grupomerken/

YouTube: @cantomerken

Sobre o grupo Camerata Caipira



O grupo é conhecido por sua variada formação musical, versatilidade e performance criativa. É formado por integrantes nascidos em diferentes cidades do Brasil, que escolheram a camerata como configuração do grupo para criar uma sonoridade própria. A Camerata Caipira faz uso da viola caipira, cavaquinho e violões de seis e sete cordas. Juntos, os músicos mostram a cultura brasileira em versão contemporânea através de arranjos para cordas, vozes e percussão.

Com um trabalho autoral enraizado na cultura popular e focado no resgate e na valorização dos bens naturais, o grupo possui dois álbuns gravados: o primeiro, lançado em 2014 com o mesmo nome do grupo, faz um apanhado da diversidade dos rincões do Brasil. O segundo, intitulado “Cadê o Bicho que tava aqui?” e lançado em 2019, enaltece a fauna da região dos Cerrados e é voltado a crianças de zero a 10 anos. Em 2021, o álbum ganhou mais seis novas faixas, em formato digital, iniciativa que marcou as ações de dez anos do grupo, além de diversos videoclipes gravados nesta trajetória.

Formação atual:



Edson Arcanjo (Violão)

Isabella Rovo (Voz)

Nelson Latif (Violão 7 cordas e Cavaquinho)

Sandro Alves (Percussão)

Victor Batista (Voz e Viola Caipira)

Canais do grupo

Site: www.cameratacaipira.com.

Instagram: @cameratacaipira

Facebook: @cameratacaipiraoficial

YouTube: www.youtube.com/@CamerataCaipira