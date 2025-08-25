IBM: 67% dos CEOs adotam IA e escritório no Brasil avança

A adoção da inteligência artificial deixou de ser uma promessa para se tornar uma prática concreta em empresas brasileiras de diferentes setores, inclusive nos mais tradicionais. Segundo o IBM Institute for Business Value, 78% das companhias no Brasil pretendem aumentar seus investimentos em IA até o final de 2025. É neste cenário que a Ever Contábil, especializada em micro e pequenas empresas, decidiu aplicar IA de forma profunda em seu processo comercial.

A empresa automatizou toda a etapa de pré-vendas: atualmente, cerca de 60% a 70% da jornada do cliente é conduzida por inteligência artificial, desde a captura do lead até sua qualificação no sistema. O vendedor humano entra apenas na fase final, quando o potencial cliente já está qualificado e com as necessidades mapeadas.

Antes da implementação, o processo era manual. Os leads chegavam por e-mail e um profissional precisava identificá-los, cadastrá-los no CRM e iniciar o contato — uma tarefa que levava até uma hora em horários de menor disponibilidade. “Além da lentidão, havia variações no discurso e na abordagem, o que acabava comprometendo a consistência da experiência do cliente”, explica Alison Oliveira, Diretor de Receita da Ever Contábil.

A decisão de automatizar foi motivada por três fatores principais: escalabilidade, padronização do atendimento e agilidade na resposta. Com a nova estrutura, a IA inicia o contato com o lead — muitas vezes enquanto ele ainda navega no site — conduz a qualificação com perguntas personalizadas, compartilha materiais relevantes, realiza follow-ups automáticos e alimenta o CRM com todo o histórico da interação.

“O foco era garantir que nenhum lead ficasse esperando por atendimento e que a equipe comercial pudesse atuar onde realmente faz diferença: no fechamento”, afirma Rodrigo Schluchting, CEO da Ever Contábil. Os resultados indicam que o movimento foi acertado. O tempo médio de resposta caiu para menos de um minuto, o número de atendimentos por vendedor triplicou e a empresa deixou de depender de uma equipe dedicada exclusivamente à pré-venda. Além da economia, a companhia registrou ganhos em previsibilidade e eficiência.

Os resultados da Ever Contábil estão em linha com as dinâmicas brasileiras ao redor da IA. De acordo com o estudo Trust, Attitudes and Use of AI, da KPMG, 86% das empresas brasileiras já utilizam inteligência artificial em suas operações, e 55% relatam aumento de receita com o uso da tecnologia. Além disso, 71% destacam melhorias em eficiência, qualidade e inovação.

No caso do escritório Ever Contábil, que atua com abertura e alteração de empresas, a IA bem aplicada deixou de ser um experimento isolado e passou a compor a espinha dorsal do negócio. A tecnologia passou a operar como um "SDR virtual" para a empresa — um agente automatizado que padroniza o primeiro contato e qualifica leads com precisão. Essa automação, segundo Schluchting, não substitui a atuação humana, mas a complementa: libera o time comercial de tarefas repetitivas e permite que o foco esteja na conexão estratégica com o cliente.

A tendência de integrar IA aos fluxos de trabalho comerciais se intensifica no país. Um levantamento da IBM mostra que 67% dos CEOs brasileiros já adotam agentes de IA em escala — acima da média global — e 59% afirmam estar preparando suas equipes para lidar com as mudanças operacionais e culturais que essa adoção envolve.

Ao aplicar essa lógica ao setor contábil, a Ever Contábil aposta em um diferencial competitivo em um mercado ainda marcado por práticas convencionais. “A contabilidade pode ser mais que entrega de obrigações fiscais. Com tecnologia e inteligência, ela se torna uma ponte para o crescimento do cliente”, conclui Alison Oliveira.

Ever Contábil é especializada em contabilidade consultiva para micro e pequenas empresas. Atende mais de 600 clientes em todo o Brasil e utiliza tecnologia e inteligência para apoiar a gestão empresarial. Mais informações em evercontabil.com.br.