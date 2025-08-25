Universidade Hamad Bin Khalifa sediará conferência sobre a ética em IA
Especialistas em IA, especialistas em ética e formuladores de políticas internacionais de renome estarão presentes em um evento de dois dias em Doha
A Universidade Hamad Bin Khalifa (HBKU) será responsável por sediar uma conferência histórica em Doha sobre a AI Ethics: The Convergence of Technology and Diverse Moral Traditions (Ética da IA: A Convergência da Tecnologia e Diversas Tradições Morais), que acontecerá nos dias 28 e 29 de setembro de 2025.
Este evento marcante deverá ser um importante ponto de convergência para acadêmicos de renome, formuladores de políticas, especialistas do setor de tecnologia, especialistas em ética e outros, para explorar como a IA está revolucionando as sociedades e como sistemas de valores de âmbito mundial devem orientar seu desenvolvimento e implementação responsáveis. As tecnologias socialmente disruptivas impactam cada vez mais em nosso dia a dia e, com a inovação tecnológica ultrapassando as estruturas regulatórias do mundo inteiro, é imprescindível uma ação internacional significativa para estabelecer normas éticas e diretrizes para a proteção de padrões culturais e humanos.
A conferência enfatizará a importância da colaboração entre setores para garantir o desenvolvimento e os padrões éticos da inteligência artificial em seis áreas temáticas: saúde, planejamento urbano, segurança, educação, finanças e o futuro do ambiente de trabalho.
A conferência busca promover normas internacionais unificadas que reduzam o risco de exposição institucional a possíveis responsabilidades, além de proteger as pessoas e comunidades que podem ser prejudicadas negativamente por esses avanços extremamente rápidos. Nunca ficou tão claro a importância de se considerar a responsabilidade coletiva e promover colaborações interdisciplinares. A conferência proporciona uma estrutura para moldar soluções de maneira consciente e colaborativa, orientada pelos diversos valores e necessidades da nossa sociedade global.
LOCAL: Qatar National Convention Centre (QNCC), Doha, Catar.
MISSÃO: Analisar de forma crítica os impactos éticos da IA e promover um diálogo intercultural e multidisciplinar que garanta que o avanço da IA esteja em consonância com as estruturas morais globais.
PALESTRANTES EM DESTAQUE: Ibtihal Aboussad, anteriormente Microsoft; Amr Awadallah, Vectara; Daniel González-Bootello, Smart City Cluster; Mark Coeckelbergh, Universidade de Viena; Yali Cong, Universidade de Pequim; Munther Dahleh, MIT; Corey Gray, Smart Cities Council; David Gunkel, Northern Illinois University; Jeroen van den Hoven, Delft Design for Values Institute; Nancy Jecker, Universidade de Washington; David Leslie, Instituto Alan Turing; Yuan Luo, Universidade Northwestern; Beth McGinty, Faculdade de Medicina Weill Cornell.
Acessoàmídia: Jornalistas credenciados terão acesso a palestras, painéis de especialistas e oportunidades selecionadas de entrevistas pessoais com palestrantes de destaque. A relação dos palestrantes e a agenda detalhada podem ser acessadas aqui.
Isenção de responsabilidade:A participação de convidados na conferência está em evolução e, portanto, pode estar sujeita a atualizações.
Contato:
Para consultas da mídia ou para solicitar credenciamento, entre em contato com:
Sra. Taiba Saoud Al-Rodaini
Tel.: +974 44540934
