BeOne Medicines anuncia acordo de compra de royalties do IMDELLTRA por até US$ 950 milhões

A BeOne Medicines Ltd. (Nasdaq: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), uma empresa global de oncologia, anunciou hoje que celebrou um acordo para vender seus direitos de royalties sobre as vendas mundiais, exceto na China, do IMDELLTRA® (tarlatamabe-dlle) da Amgen por até US$ 950 milhõesàRoyalty Pharma (Nasdaq: RPRX).

Sob os termos do acordo, a BeOne receberá um pagamento inicial de US$ 885 milhões, com a opção de vender os royalties restantes dentro de 12 meses por até US$ 65 milhões. A BeOne compartilhará uma parte dos royalties sobre as vendas anuais acima de US$ 1,5 bilhão e manterá os royalties e todos os outros direitos sobre outros ativos nos termos da colaboração existente com a Amgen, incluindo o xaluritamig, um STEAP1 x CD3 XmAb pioneiro na sua classe, atualmente em estudo em pacientes com câncer de próstata metastático resistenteàcastração (mCRPC).

O IMDELLTRA é uma imunoterapia pioneira que se liga tanto ao DLL3 nas células tumorais quanto ao CD3 nas células T, ativando as células T para matar as células que expressam DLL3. O IMDELLTRA é aprovado nos Estados Unidos para pacientes com câncer de pulmão de pequenas células em estágio avançado (ES-SCLC) que progrediram durante ou após receber quimioterapiaàbase de platina.

“O anúncio de hoje é um testemunho do valor da nossa colaboração de longo prazo com a Amgen, desenvolvedora do IMDELLTRA, que reconheceu o potencial da BeOne em impulsionar sua linha de desenvolvimento em oncologia”, disse John V. Oyler, cofundador, presidente e CEO da BeOne. “Nos cinco anos desde o início dessa colaboração, temos atuado com determinação para avançar em nossa missão de levar múltiplos medicamentos transformadores a mais pacientes em todas as partes do mundo.”

“Este acordo acelera de forma significativa a concretização de valor para a BeOne, ao mesmo tempo em que preserva a participação contínua no potencial de longo prazo do IMDELLTRA”, disse Aaron Rosenberg, diretor financeiro (CFO) da BeOne. “Um balanço patrimonial sólido é uma marca das empresas mais bem-sucedidas do nosso setor, e esta transação proporciona maior flexibilidade operacional e estratégicaàmedida que continuamos a executar nossa estratégia de negócios para o longo prazo.”

Sobre o IMDELLTRA® (tarlatamabe-dlle)

O IMDELLTRA é uma imunoterapia pioneira que se liga tantoàDLL3 nas células tumorais quantoàCD3 nas células T, ativando as células T para destruir as células que expressam DLL3. Isso resulta na formação de uma sinapse citolítica com lise da célula cancerosa. A DLL3 é uma proteína expressa na superfície das células do CPPC na grande maioria dos pacientes com CPPC, mas é minimamente expressa em células saudáveis, tornando-se um alvo promissor.

O tarlatamabe está sendo investigado em diversos estudos, incluindo o DeLLphi-303, um estudo de Fase 1b que avalia o tarlatamabe em combinação com terapias padrão em CPPC em estágio inicial; o DeLLphi-304, um ensaio clínico randomizado de Fase 3 que compara a monoterapia com tarlatamabeàquimioterapia padrão no tratamento de segunda linha do CPPC em estágio inicial; o DeLLphi-306, um ensaio clínico randomizado de Fase 3 controlado por placebo com tarlatamabe após quimiorradioterapia concomitante em CPPC em estágio inicial; DeLLphi-308, um estudo de Fase 1b que avalia o tarlatamabe subcutâneo em pacientes com câncer de pulmão de células pequenas (CPPC) em fase terminal (ES-SCLC) de segunda linha ou em fase terminal (ES-SCLC) tardia; e DeLLphi-309, um estudo de Fase 2 que avalia regimes alternativos de dosagem intravenosa com tarlatamabe em pacientes com CPPC em fase terminal (ES-SCLC) de segunda linha.

Sobre a BeOne Medicines

A BeOne Medicines é uma empresa multinacional de oncologia com sede na Suíça que vem descobrindo e desenvolvendo tratamentos inovadores mais acessíveis a pacientes com câncer em todo o mundo. Com um portfólio que abrange hematologia e tumores sólidos, a BeOne acelera o desenvolvimento de seu diversificada linha principal de novos tratamentos mediante suas capacidades e cooperações internas. Com uma equipe internacional crescente de mais de 11.000 colaboradores em seis continentes, a empresa está comprometida a melhorar radicalmente o acesso a medicamentos para um número muito maior de pacientes que deles necessitam.

Para saber mais sobre a BeOne, acesse www.beonemedicines.com e siga-nos no LinkedIn, X, Facebook e Instagram.

Declaração prospectiva

Este comunicadoàimprensa contém declarações prospectivas, conforme definido pela Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995 e por outras leis federais de valores mobiliários, incluindo, entre outras, declarações a respeito do valor total dos rendimentos que a BeOne deverá receber com a venda dos direitos de royalties do IMDELLTRA; o exercício da opção da BeOne de vender os direitos de royalties restantes do IMDELLTRA; os benefícios da transação; e os planos, compromissos, aspirações e metas da BeOne sob o título “Sobre a BeOne”. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles indicados nas declarações prospectivas como resultado de vários fatores importantes, incluindo a capacidade da BeOne de demonstrar a eficácia e a segurança de seus candidatos a medicamentos; os resultados clínicos para seus candidatos a medicamentos, que podem não apoiar o desenvolvimento posterior ou a aprovação de marketing; ações de agências reguladoras, que podem afetar o início, o cronograma e o progresso dos ensaios clínicos e a aprovação de marketing; a capacidade da BeOne de alcançar sucesso comercial para seus medicamentos comercializados e candidatos a medicamentos, se aprovados; a capacidade da BeOne de obter e manter a proteção da propriedade intelectual para seus medicamentos e tecnologia. A dependência da BeOne de terceiros para conduzir o desenvolvimento, a fabricação, a comercialização e outros serviços de medicamentos; a experiência limitada da BeOne na obtenção de aprovações regulatórias e na comercialização de produtos farmacêuticos e sua capacidade de obter financiamento adicional para suas operações, concluir o desenvolvimento de seus candidatos a medicamentos e alcançar e manter a lucratividade; e esses riscos são discutidos mais detalhadamente na seção intitulada "Fatores de Risco" do relatório trimestral mais recente da BeOne no Formulário 10-Q, bem como nas discussões sobre riscos potenciais, incertezas e outros fatores importantes nos registros subsequentes da BeOne juntoàComissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). Todas as informações contidas neste comunicadoàimprensa são atualizadas na data deste comunicado, e a BeOne não se responsabiliza por atualizar tais informações, a menos que exigido por lei.

