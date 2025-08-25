Mulheres de impacto: fazendo a diferença e deixando um legado, é tema de webinar

O Comitê de Mulheres do Brazil-Florida Business Council (BFBC) realiza o webinar "Mulheres de impacto: fazendo a diferença e deixando um legado", em 26 de agosto, reunindo três notáveis mulheres de negócios para compartilhar suas jornadas como pioneiras, líderes e mães.

Sueli Bonaparte, Fundadora e Presidente do BFBC, uma líder com décadas de experiência na promoção das relações entre o Brasil e os EUA é uma das participantes no evento. Gabrielle Mandel, membro do Conselho Consultivo do BFBC e ex-Gerente Nacional para o Brasil na Agência de Comércio e Desenvolvimento dos Estados Unidos (USTDA), conhecida por sua vasta experiência em comércio internacional é o segundo nome de destaque e Joice Izabel, co-presidente do Comitê de Mulheres do BFBC e fundadora da iniciativa "Mulheres que Agregam", que atua como moderadora e especialista em transações internacionais ajuda a compor o webinar.

As palestrantes explorarão como suas experiências pessoais e profissionais moldaram suas lideranças, destacando os desafios superados e o legado que estão construindo em suas comunidades. A discussão abordará temas como a resiliência no ambiente de negócios, a importância da equidade e o papel da mulher na promoção de mudanças significativas.

"Este evento é uma celebração das conquistas de mulheres que, com dedicação e visão, estão moldando o futuro das relações comerciais e da sociedade", afirma Joice Izabel. "Será uma oportunidade para o público aprender com suas histórias e se sentir inspirado a criar seu próprio impacto."

O webinar é gratuito, mas a inscrição é obrigatória. O público e a imprensa estão convidados a se registrar para o evento, que incluirá uma sessão interativa de perguntas e respostas.

Detalhes do Evento:

O quê: Webinar "Mulheres de Impacto"

Quem: Sueli Bonaparte, Gabrielle Mandel e Joice Izabel

Quando: terça-feira, 26 de agosto de 2025

Horário: 17h30 (EDT) | 18h30 (BRT)

Onde: Plataforma Zoom (link de inscrição disponível no site do BFBC)

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_NIPPTEe2Te29nBrdQM_XcQ#/registration

Custo: Gratuito