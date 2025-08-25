Empire State Building apresenta espetáculo de música e luzes ‘KPOP DEMON HUNTERS’ e visita ao elenco, em parceria com a Netflix, CAPE USA e iHeartMedia

O Empire State Building (ESB) anunciou hoje a estreia de um espetáculo de música e luzes que teve início com o Golden Weekend de "KPOP DEMON HUNTERS" em 22 de agosto, em parceria com a Netflix e a Coalition of Asian Pacifics in Entertainment (CAPE), com o apoio da iHeartMedia. Mais cedo naquele dia, as estrelas do filme, Arden Cho, May Hong e a cantora REI AMI, visitaram o Empire State Building para uma cerimônia especial de iluminação da torre, onde acionaram o famoso interruptor e percorreram a principal atração de Nova York.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250825905215/pt/

The Empire State Building Unveils ‘KPOP DEMON HUNTERS’ Music-To-Light Spectacular and Cast Visit, in Partnership with Netflix, CAPE USA, and iHeartMedia

"Nosso espetáculo musical 'KPOP DEMON HUNTERS' é uma celebração da cultura e da criatividade internacionais bem no coração da cidade de Nova York", disse Dan Rogoski, vice-presidente sênior e diretor geral do observatório no Empire State Building. "Estamos muito felizes em conectar nossos fãs em Nova York e ao redor do mundo com os artistas que amam, tanto reais como fictícios."

O espetáculo de música e luzes estreou naquela noite, às 21h, com a transmissão do histórico sucesso do filme e da música do verão, "Golden", na Z100 da iHeartMedia Nova York. Após o espetáculo, o edifício iluminou a torre, com suas mundialmente famosas luzes douradas, representando a música.

"KPOP DEMON HUNTERS" é o filme de animação original da Netflix mais assistido de todos os tempos e o segundo na lista de filmes mais populares da Netflix. A música "Golden" – interpretada pela banda fictícia do filme, Huntr/x, que conta com as vocalistas EJAE, AUDREY NUNA e REI AMI, fez história como o primeiro single de uma artista feminina de K-pop a chegar ao topo da Billboard Hot 100.

O espetáculo de música e luzes no Empire State Building destaca milhares de luzes de LED coreografadas pelo famoso designer de iluminação Marc Brickman e sua equipe Tactical Manouevre.

Envie uma mensagem de texto com a palavra CONNECT para 274-16, a fim de receber atualizações e informações em tempo real sobre as luzes da torre do Empire State Building.

Imagens e vídeos de alta resolução do espetáculo Music-to-Light e da visita ao elenco podem ser baixados aqui.

Mais informações sobre o Empire State Building podem ser encontradas online.

Sobre o Empire State Building

O Empire State Building, o "Edifício Mais Famoso do Mundo", propriedade da Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), se eleva a 1.454 pás acima do centro de Manhattan, da baseàantena. A remodelação de US$ 165 milhões da Empire State Building Observatory Experience criou uma experiência totalmente nova com uma entrada exclusiva para visitantes, um museu interativo com nove galerias e um observatório repaginado no 102o andar com janelas do chão ao teto. A jornada até o mundialmente famoso Observatório do 86o andar, o único observatório a céu aberto de 360° com vista para Nova York e mais além, orienta os visitantes em toda a sua experiência na cidade de Nova York, abrangendo desde a história icônica do edifício até seu lugar atual na cultura pop. A Empire State Building Observatory Experience recebe milhões de visitantes todos os anos e foi classificada como a atração número 1 da cidade de Nova York pelo quarto ano consecutivo no Travelers' Choice Awards de 2025 do Tripadvisor: "O Melhor das Melhores Coisas a Fazer", "Edifício Favorito da América" ??pelo Instituto Americano de Arquitetos, o destino de viagem mais popular do mundo pela Uber e a atração número 1 da cidade de Nova York na Lista de Viagens Definitiva da Lonely Planet.

Desde 2011, o edifício recebe totalmente energia eólica renovável com seus diversos andares abrigando uma grande variedade de locatários de escritórios, como LinkedIn e Shutterstock, bem como opções de varejo como STATE Grill and Bar, Tacombi e Starbucks. Para mais informação e ingressos ao Observatory Experience, acesse esbnyc.com ou siga o Facebook, X (anteriormente Twitter), Instagram, Weibo, YouTube ou TikTok.

Source: Empire State Realty Trust, Inc.

Category: Observatory

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250825905215/pt/

CONTATO COM A MÍDIA

Empire State Realty Trust

Jamie Steinberg

212-400-3339

jsteinberg@esrtreit.com