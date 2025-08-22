Blanver obtém R$ 220 milhões do BNDES com apoio da Macke

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de R$ 220 milhões para a farmacêutica Blanver, com o objetivo de impulsionar seu projeto de inovação tecnológica e expansão industrial. A operação foi intermediada pela Macke Consultoria, empresa especializada na estruturação de projetos de inovação e captação de recursos públicos e privados, e integra o conjunto de medidas previstas dentro da política Nova Indústria Brasil (NIB).

A Blanver atua na fabricação de medicamentos e insumos farmacêuticos no Brasil. Seus produtos são oferecidos por meio de parcerias com o Ministério da Saúde, laboratórios oficiais e no mercado privado. O novo projeto financiado contempla ações voltadas à ampliação de sua capacidade produtiva e tecnológica. A operação representa um passo relevante para a estratégia de crescimento da companhia em um setor de alta complexidade regulatória e intensa demanda por investimentos em P&D.

“Esse apoio é fundamental para avançarmos em nossa missão de fornecer medicamentos de qualidade, fabricados com tecnologia nacional, e com isso contribuir para a autonomia produtiva da saúde no Brasil. O financiamento nos permitirá acelerar nossos planos de inovação e aumentar a competitividade da Blanver”, afirma Rodrigo Gagliardi, diretor da empresa.

A Macke Consultoria atuou em todas as etapas da estruturação da operação. A empresa foi responsável por alinhar a proposta da Blanver às diretrizes do banco, realizar os estudos técnicos e financeiros e conduzir o processo de negociação com o BNDES. A Macke tem se especializado em destravar o acesso de empresas aos instrumentos públicos de financiamento à inovação, como parte de sua atuação estratégica no ecossistema de políticas de fomento.

André Maieski, sócio da Macke, destaca que o momento atual representa uma janela de oportunidade para empresas que desejam investir em inovação com o apoio de recursos reembolsáveis. “Estamos vivendo um novo ciclo industrial no país. O BNDES tem retomado seu papel de protagonista no financiamento de longo prazo. Operações como essa mostram como o setor produtivo pode acessar crédito competitivo e investir em diferenciação tecnológica”.

Para Brendo Ribas, também sócio da Macke Consultoria, a aprovação do financiamento é resultado da combinação entre bons projetos e uma assessoria técnica qualificada. “A Blanver apresentou um projeto sólido, com impactos concretos na cadeia produtiva da saúde. Nosso trabalho foi conectar essa proposta ao instrumento adequado e garantir que ela atendesse aos critérios técnicos exigidos pelo BNDES”.

O setor de saúde tem sido um dos principais alvos dos investimentos recentes do BNDES. Entre janeiro de 2023 e junho de 2025, o banco aprovou R$ 6,9 bilhões em novos financiamentos para a área, sendo R$ 4,8 bilhões somente em 2024 — o maior valor da série histórica desde 1995. Parte significativa desses recursos tem sido direcionada a projetos voltados à inovação no desenvolvimento de fármacos e tecnologias médicas, reforçando a capacidade do país de produzir localmente itens estratégicos para o Sistema Único de Saúde (SUS).

A Nova Indústria Brasil é a principal agenda industrial do governo federal até 2026, com foco em inovação, sustentabilidade e autonomia tecnológica. A política tem mobilizado bancos públicos, ministérios e empresas privadas em torno de missões estratégicas para modernizar a estrutura produtiva nacional e gerar empregos qualificados. Até junho de 2025, o BNDES já aprovou R$ 220 bilhões no âmbito da NIB, o equivalente a 73,3% do total de R$ 300 bilhões previsto até 2026. Desse montante, R$ 21,9 bilhões foram destinados a projetos de inovação e desenvolvimento tecnológico, um aumento de 185% em relação ao período de 2019 a 2022. O apoio à inovação tem sido um dos eixos prioritários do banco neste novo ciclo de financiamento industrial, ao lado de exportação, produtividade e transição verde.

A Macke Consultoria tem atuado em diversas frentes de financiamento à inovação por meio do BNDES, da Finep e de bancos regionais de fomento, apoiando empresas de diferentes setores na estruturação de projetos. Sua atuação envolve o mapeamento das linhas mais adequadas, a análise de viabilidade financeira e a elaboração técnica das propostas, sempre alinhando as exigências dos instrumentos públicos aos objetivos e à capacidade de execução de cada cliente.

Os financiamentos públicos à inovação permitem que empresas brasileiras realizem investimentos em modernização, sustentabilidade e expansão de mercado. Finep e BNDES disponibilizam linhas de crédito com condições diferenciadas de taxas e prazos, possibilitando a execução de projetos de maior duração.