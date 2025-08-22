Franquias mostram como enfrentar a sazonalidade do varejo

Vender sorvete no inverno; comercializar malas de viagem longe das férias: o varejo enfrenta a sazonalidade e é preciso vivência em gestão para que haja lucratividade em negócios que dependem do clima ou de datas muito específicas para garantirem o faturamento de todo o ano.

Melitha Novoa Prado, advogada especializada em franchising, sócia do NPMP Advogados, explica que quem investe em negócios sazonais precisa aprender a geri-los, já que haverá épocas em que o faturamento será maior e outras em que se operará no vermelho. “É necessário equilibrar as contas para ver se vale a pena”, alerta.

E quem não tem qualquer experiência? “Vale a pena investir tempo em procurar uma franquia que lhe ofereça o mais próximo ao que ele precisa para fazer uma boa gestão. Também é importante que o franqueado busque aprimoramento constante, por meio de cursos extras e leitura, afinal, ele ganhará muito com sua própria capacitação”, ensina a advogada.

Quem não tem muita experiência em empreendedorismo pode sentir dificuldade com negócios sazonais, mesmo que eles sejam franquias, porque as compras, em algumas redes, dependem do franqueado. “É fundamental que se ofereça, no segmento de acessórios, por exemplo, curadoria de moda e consultoria para composição de estoque, com os produtos indicados conforme as características do consumidor local”, pondera Shirleine Diniz, Executiva de Expansão da Lebriju, rede com 14 lojas próprias e franqueadas pelo Brasil.

Vender produtos ‘necessários o ano todo’ é uma boa estratégia, especialmente para quem deseja constância no faturamento. A Dr. Shape, rede de franquias de suplementos alimentares e artigos esportivos, com 70 lojas pelo Brasil, também não enfrenta a sazonalidade. A marca acaba de lançar uma microfranquia com investimento de R$ 89,7 mil, ideal para quem quer trabalhar em home office. Trata-se de uma franquia de autoatendimento de totens de venda de suplementos alimentares que podem ser instalados em condomínios residenciais e empresariais, academias, escola, clubes e outras localidades. “Geramos a venda recorrente, o ano todo, e sempre conquistando novos clientes”, explica Felipe Kalaes, sócio-franqueador.

Em Alimentação, fugir da sazonalidade pode ser mais importante do que se imagina. Andreia Freitas, franqueadora da rede Bomdiqueijo, que oferece pães de queijo super recheados, conta que, quando pensou no seu negócio, levou em conta os horários em que a loja ficaria vazia. “Tive a ideia de criar um cardápio que disponibiliza ao cliente verdadeiros sanduíches no pão de queijo, que podem ser pedidos como lanche ou refeição, além do pão de queijo com recheios doces, o pão de queijo tradicional e o pão de queijo sem recheio, mas em algumas versões diferentes”, informa.

Prestação de serviços também é opção

Na prestação de serviços, o setor de Saúde e Beleza se destaca por não sofrer com a sazonalidade. “As pessoas não deixam de se cuidar porque é inverno ou verão e os serviços de Beleza crescem ano a ano”, comenta Helyezer Hasegawa, CEO do grupo Hasegawa, que tem 12 unidades, dentre próprias e franqueadas, das marcas Hasegawa Studio de Beleza (salão de beleza multisserviços); Hasegawa Spa e Hasegawa Barbearia.

Quem concorda com ele é Paulo Silva, franqueador da Barbearia Black Zone, uma rede com 40 barbearias no estado de São Paulo. “Os homens sempre fazem, ao menos, a barba e cortam seus cabelos com regularidade. Essa recorrência mantém o faturamento das lojas com estabilidade”, comenta.

Outra forma de garantir faturamento constante é oferecer aos clientes programas de fidelidade, com descontos na compra de pacotes de serviços. Esse tipo de benefício está cada vez mais presente nas redes de beleza. “Mesmo na pandemia, as clientes permaneceram fiéis ao nosso Clube de Fidelidade, o que nos manteve com faturamento recorrente”, recorda Rômulo Figurelli, CEO da Blow Escova Inteligente.

Por fim, como a dor não tem hora para acontecer, a Doutor Hérnia é uma opção de negócio que não tem qualquer vínculo com a sazonalidade. Especializada em tratamento de hérnia de disco e reabilitação da coluna vertebral, a rede de 270 clínicas distribuídas pelo Brasil, duas no Paraguai e uma nos Estados Unidos atende pacientes o ano todo, faça chuva ou faça sol. “Nosso negócio depende da ação comercial do franqueado, ele precisa fazer parcerias com médicos, divulgar seu negócio localmente, gerir bem a equipe e cuidar da satisfação dos pacientes. Não há preocupação com datas comemorativas ou clima, certamente”, diz Laudelino Risso, sócio-franqueador.

Oportunidades em diversos setores

Abaixo, é possível conferir algumas marcas que atuam no mercado de franchising e estão expandindo para todo o Brasil:

Blow Escova Inteligente – Franquia de salões de beleza especializados em escovar os cabelos, com destaque para as operações de autoatendimento, com investimentos a partir de R$ 295 mil.

Lebriju – Franquia de quiosques e lojas com investimento de R$ 170 mil (quiosque) e R$ 390 mil (loja), incluindo estoque inicial e instalação.

Doutor Hérnia – Microfranquia de clínicas especializadas no tratamento de coluna vertebral com investimento de R$ 150 mil.

Hasegawa Studio de Beleza – Franquia de salões de beleza multisserviços com investimento a partir de R$ 380 mil.

Dr. Shape – A marca acaba de lançar uma microfranquia com investimento de R$ 89,7 mil, também com opção de investimento em lojas, a partir de R$ 250 mil.

Bomdiqueijo – Franquia de quiosques e lojas com investimento a partir de R$ 220 mil.

Barbearia Black Zone – Franquia de barbearias com investimento de R$ 150 mil.

Unhas Club – Microfranquia de tratamento e embelezamento de unhas para todas as necessidades femininas e masculinas, com investimento de R$ 129,5 mil.