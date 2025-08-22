Mercado de joias no Brasil deve dobrar faturamento até 2030

O mercado de joias brasileiro vem registrando crescimento contínuo, impulsionado pelas tendências de moda e pela busca dos consumidores por acessórios que complementem o estilo pessoal. Nos últimos anos, esse segmento se consolidou como um dos mais promissores da economia criativa nacional, atraindo desde consumidores de alto poder aquisitivo até jovens interessados em peças modernas e acessíveis.

Um levantamento da Mordor Intelligence, aponta que o mercado de joias no Brasil alcançou US$ 3,59 bilhões até o final de 2024, com potencial para atingir US$ 5,34 bilhões em 2029. A taxa média de crescimento anual estimada é de 8,31% nos próximos cinco anos, reforçando o papel estratégico do país nesse segmento.

Anéis lideram as vendas, com participação de 33,8% no mercado, mas há expectativa de crescimento para brincos e pulseiras, com taxa anual de 4,5%. O Google Ads registrou aumento de 30% na procura por joias permanentes em 2023, além de crescimento expressivo nas buscas por brincos planos (+63%) e joias à prova d’água (+33%).

O perfil do consumidor brasileiro de joias

As mulheres continuam sendo as principais consumidoras. Dados da Bain revelam que 52% dos acessos às plataformas de artigos de luxo são feitos por elas. O estudo ainda mostra que, embora 75% do poder aquisitivo esteja nas mãos de mulheres acima de 50 anos, jovens de até 35 anos já representam 49% dos gastos nesse mercado.

Esse novo perfil exige estratégias diferenciadas. Samara Luz, especialista em marketing do ecommerce Fábrica do Ouro, explica que Millennials e a Geração Z têm preferência por compras digitais, valorizando joias personalizadas, peças mais sofisticadas e designs mais sustentáveis.

"O consumo de peças personalizadas ganhou destaque. Cada vez mais clientes buscam acessórios únicos, criados sob medida. Outro fator que impulsiona o mercado é a procura por peças com pedras preciosas, tendência já adotada por grandes marcas globais", afirma Samara.

Expansão das joias sustentáveis

A sustentabilidade também influencia o mercado de joias. Peças produzidas com matérias-primas recicladas ou certificadas, associadas a embalagens ecoeficientes, estão em alta. Segundo Samara, zircônias, rubis e diamantes são as grandes tendências do momento, demonstrando a preocupação dos consumidores com a sustentabilidade.

Joias masculinas em evidência

Embora ainda representem uma fatia menor, as joias voltadas ao público masculino já correspondem a 10% das ofertas das joalherias no Brasil. Esse nicho vem crescendo impulsionado pela mudança cultural no consumo de acessórios.

O mercado de joias no Brasil vive um momento de expansão acelerada, sustentado por mudanças no perfil do consumidor, pelo avanço das vendas online e pela força das novas tendências de moda e sustentabilidade.

A expectativa é que o setor dobre seu faturamento até 2030, consolidando o país como um dos principais polos do segmento no mundo. Para acompanhar essa transformação, marcas e joalherias precisam investir em inovação, personalização e experiências digitais capazes de atender às novas gerações de consumidores.