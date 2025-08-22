Cenários de Jorge Amado reforçam turismo cultural no sul da Bahia

No dia 10 de agosto, mês do aniversário de Jorge Amado, a cidade de Ilhéus e outras localidades do sul da Bahia reforçam sua ligação com a obra do escritor. O roteiro turístico-cultural pela Costa do Cacau e do Dendê reúne patrimônios históricos, paisagens naturais e espaços relacionados ao universo literário do autor.

Segundo Luís Fernando, CEO da Ilhéus Passeios, a experiência vai além do turismo convencional: “A obra de Jorge Amado ajuda a entender o modo de vida, os costumes e a força cultural da região. Visitar esses lugares é mergulhar em histórias que misturam realidade e ficção, mas que têm raízes profundas no sul da Bahia.”

Entre os principais pontos estão a Catedral de São Sebastião, a Casa Jorge Amado (em reforma) e o restaurante Vesúvio, citado em seus livros. O Bataclan, antigo cabaré ligado ao ciclo do cacau, hoje funciona como espaço cultural e de visitação.

Além do patrimônio histórico, a região destaca-se pelas praias de Ilhéus, Itacaré, Barra Grande e Península de Maraú, com destaque para a Praia de Taipu de Fora e a Baía de Camamu. Locais como a Ponta do Mutá e o Rio Carapitangui são conhecidos pelo pôr do sol.

Luís Fernando destaca que o roteiro também contribui para o desenvolvimento da região: “Cada visitante que percorre esses caminhos movimenta a economia local, valoriza a cultura regional e fortalece a preservação do patrimônio histórico e natural. É uma forma de turismo que gera impacto positivo para moradores e viajantes.”

A infraestrutura turística inclui pousadas, resorts e hotéis em Ilhéus e Barra Grande, que recebem visitantes interessados tanto na literatura de Jorge Amado quanto nos atrativos naturais da região.

Para saber mais, basta acessar: www.ilheuspasseios.com.br