Galpões logísticos: alta ocupação em SP mantém ritmo no 2TRI

O mercado de condomínios logísticos no Brasil vive um momento de aquecimento, impulsionado pela alta absorção, o que tem contribuído para a redução da taxa de vacância. O estado de São Paulo segue como o principal polo logístico brasileiro, tendo alcançado 91% de taxa de ocupação no segundo trimestre de 2025, segundo levantamento interno da JLL, empresa especializada em serviços imobiliários.

A GLP Brasil, uma líder desenvolvedora e operadora de galpões logísticos, que agora é parte da Ares Management Corporation, se posiciona acima da média estadual, com 94% de ocupação em seus empreendimentos estabilizados no estado de São Paulo.

Aliado a esse cenário, a consultoria imobiliária Binswanger Brazil divulgou, com base em pesquisa interna, que as três maiores locações em área no último trimestre de 2024 foram firmadas com a GLP Brasil, sendo a principal delas em São Paulo. Ao todo, foram 63 mil metros quadrados ocupados por empresas de setores diversos, com destaque para o e-commerce.

Para André Gavazza, Diretor de Desenvolvimento da GLP Brasil, a localização estratégica, soluções sustentáveis e características técnicas dos empreendimentos estão entre os principais fatores que atraem as empresas ocupantes de condomínios logísticos.

“Diante da contínua busca dos clientes por otimização dos seus sistemas de entregas e armazenamento, oferecer um portfólio de instalações logísticas eficientes é fundamental. Para acompanhar essa demanda, seguimos focados em expandir nossa presença nos principais centros urbanos”, completa.

Expansão

A GLP Brasil segue o plano de desenvolvimento com a expansão de seu portfólio, que atualmente conta com 3,3 milhões de metros quadrados de Área Bruta Locável (ABL) - em 31 de março de 2025 -, sendo 2,3 milhões metros quadrados construídos e um pipeline de 1 milhão de metros quadrados para desenvolvimento.

Dois condomínios logísticos localizados a menos de 12 quilômetros de São Paulo estão em obras e disponíveis para pré-locação. Um deles é o GLP Guarulhos III, que contará com três galpões com total de 250 mil metros quadrados de ABL, e o outro novo empreendimento é o GLP Taboão, que terá cerca de 120 mil metros quadrados de ABL, distribuídos em cinco galpões. Ambos contam com infraestrutura para receber operações logísticas de empresas de diversos setores, com entrega prevista para 2026.

No segundo trimestre deste ano, foi concluída a segunda fase do GLP Bandeirantes com um novo galpão de 88 mil metros quadrados, localizado a cerca de 30 quilômetros da capital paulista.