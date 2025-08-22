Urina escura pós-treino pode indicar problema nos rins

Após retornar da academia, depois de um treino pesado, a urina pode apresentar uma coloração escura, quase preta. Embora muita gente associe esse sintoma à desidratação, ela pode indicar algo muito mais sério: a rabdomiólise, uma condição grave e ainda pouco conhecida entre atletas amadores e praticantes de atividades físicas intensas.

A rabdomiólise ocorre quando há uma destruição exagerada das fibras musculares, liberando na corrente sanguínea substâncias como a mioglobina, capazes de sobrecarregar os rins. Ao contrário do que possa parecer, é mais comum do que se imagina e pode afetar especialmente atletas amadores, que iniciam treinos intensos sem orientação.

“Quem quer iniciar uma atividade física mais intensa precisa se preparar de forma calma, lenta e progressiva. Caso contrário, o risco de lesões graves e até problemas renais se torna real”, explica Isabel Chateaubriand Diniz Salles, coordenadora médica do Serviço de Reabilitação? no Sírio-Libanês.

Entre os três sinais mais comuns da rabdomiólise estão a dor muscular intensa, fraqueza e urina escura. Contudo, poucos pacientes terão os três sintomas. “Se houver histórico de dor muscular com urina escura, é preciso suspeitar dessa condição”, reforça a médica. Quando não tratada rapidamente, a rabdomiólise pode levar a complicações sérias, internação e, em casos extremos, até à morte.

A boa notícia é que a prevenção é simples e acessível: hidratação adequada, evitar exercícios extremos ou intensos para quem não está acostumado e não se expor a um calor intenso. Se o corpo está dando sinais de alerta, como a urina fora do normal, é hora de parar, investigar e se cuidar. O treino do dia seguinte pode e deve esperar. “Não faz sentido se expor a uma atividade física extrema sem preparo. Isso é coisa para atletas de alto rendimento e, até mesmo eles, pagam um preço por isso”, pondera Isabel.

Em tempos de busca por resultados rápidos, é importante lembrar que a performance não deve vir antes da saúde. “As pessoas querem tudo muito rápido hoje em dia. É um contrassenso as pessoas se submeterem a treinos com eletroestimulação, variações extremas de temperatura para suar mais e perder peso", finaliza a especialista.