Administração completa 60 anos no Brasil de olho no futuro

Em comemoração ao Jubileu de Diamante da profissão no país, o Conselho Regional de Administração de São Paulo - CRA-SP realizará, nos dias 9 e 10 de setembro, o Encontro do Conhecimento em Administração - ENCOAD 2025. Com o tema central "60 anos da Administração no Brasil", o evento on-line e gratuito tem como objetivo debater o complexo cenário atual da área e traçar caminhos possíveis para os profissionais, abordando as competências, conhecimentos e inovações que irão definir o futuro.

Foi em 1965, com a publicação da Lei 4.769, que houve a regulamentação da Administração no país e o registro e a fiscalização dos seus profissionais e empresas. Seis décadas depois, a área é marcada por profundas transformações, especialmente tecnológicas, conforme aponta um recente levantamento do CRA-SP, a ser divulgado ainda este mês. Nele, os profissionais registrados afirmaram que a implantação de softwares integrados e a automação de tarefas operacionais foram as principais transformações vivenciadas nos últimos anos e apontaram o uso crescente de inteligência artificial como a ação de maior impacto para o futuro da Administração.

O ENCOAD 2025, que este ano chega a sua 16ª edição, será transmitido ao vivo pelo Canal A Serviço da Administração, no YouTube, e é acessível em libras. A programação reunirá especialistas que compartilharão suas trajetórias, vivências e perspectivas para os próximos anos, com foco no papel exercido pelos profissionais de Administração e no espaço que ainda há para ser ocupado por eles.

As faixas estão divididas entre painéis, palestras e entrevistas sobre temas diversos, como a evolução do ensino em Administração, empreendedorismo, finanças, logística, liderança, ética e sustentabilidade. Entre os convidados de destaque estão:

Dafna Blaschkauer , CEO e fundadora Superjump, que abordará as power skills, essenciais para o desenvolvimento profissional;

, CEO e fundadora Superjump, que abordará as power skills, essenciais para o desenvolvimento profissional; Deborah Stern Vieitas, presidente do conselho de administração do Banco Santander; e Hugo Bethlem , presidente do Capitalismo Consciente Brasil; que irão falar sobre a evolução da Administração no Brasil;

presidente do conselho de administração do Banco Santander; e , presidente do Capitalismo Consciente Brasil; que irão falar sobre a evolução da Administração no Brasil; Andrea Matarazzo , gestor público e presidente da Matarazzo Holding, que compartilhará sua experiência e visão sobre a evolução da administração pública no Brasil;

, gestor público e presidente da Matarazzo Holding, que compartilhará sua experiência e visão sobre a evolução da administração pública no Brasil; Marcos Gouvêa , diretor-geral e fundador da Gouvêa Ecosystem, que debaterá a presença de administradores em espaços de decisão;

, diretor-geral e fundador da Gouvêa Ecosystem, que debaterá a presença de administradores em espaços de decisão; Ana Cabral , CEO da Baruk, startup de automação inteligente, que trará sua expertise em empreendedorismo e gestão;

, CEO da Baruk, startup de automação inteligente, que trará sua expertise em empreendedorismo e gestão; Raul Corrêa da Silva, Chairman e CEO da BDO Brasil, que falará sobre o mercado de assessoria, consultoria e auditoria.

A 16ª edição do ENCOAD faz parte das iniciativas do CRA-SP que visam fomentar e colaborar com o desenvolvimento não só dos profissionais de Administração, mas de toda a sociedade, conforme explica o presidente do Conselho, Adm. Alberto Whitaker. “Embora nossa missão institucional seja a fiscalização e o registro, é fundamental colaborar para o desenvolvimento da classe. Por isso, estamos sempre comprometidos com a realização de eventos gratuitos, que, apesar de pensados para os profissionais e estudantes de Administração, também são de interesse de outros setores. É esse debate plural que enriquece o diálogo e fomenta o aprendizado”, afirma.

As inscrições para o ENCOAD 2025 podem ser realizadas no site oficial do evento.