ATP e PIF anunciam o ATP Tennis IQ Powered by PIF, oferecendo pela primeira vez acesso a análises de desempenho para todos os jogadores de simples dos PIF ATP Rankings

A ATP e o PIF anunciaram hoje o lançamento do ATP Tennis IQ Powered by PIF, uma plataforma tecnológica de última geração que está revolucionando o futuro do tênis, oferecendo acesso aprimorado a dados, insights e análises avançadas de partidas.

A plataforma vai gerar novas oportunidades e ampliar o acesso para mais jogadores, capacitando até 2.000 atletas do ATP Tour e do ATP Challenger Tour, a porta de entrada para o tênis profissional masculino, a alcançar seu máximo desempenho e nivelar o campo de jogo, desde talentos emergentes até os principais jogadores do esporte.

O ATP Tennis IQ Powered by PIF reflete a visão compartilhada entre a ATP e o PIF de elevar o esporte por meio da inovação e do acesso aprimorado a tecnologias de ponta. A plataforma oferece dados e análises mais completos em tempo real, incluindo scouting avançado, análises de vídeo e insights por meio de wearables.

Ross Hutchins, diretor de esportes da ATP, disse: "uma das maiores conquistas do ATP Tennis IQ Powered by PIF é colocar insights de dados de alta qualidade nas mãos de mais jogadores, permitindo acesso fácil a informações que realmente podem impactar suas carreiras. Também avançamos muito na sofisticação da própria plataforma. A parceria com o PIF acelerou esse progresso, ampliando a escala, apoiando mais atletas e proporcionando uma das maiores transformações tecnológicas no esporte".

Mohamed AlSayyad,Líder de marca corporativa do PIF, acrescentou: "as parcerias do PIF são planejadas para atender necessidades essenciais e deixar um legado de impacto transformador, baseadas na ambição compartilhada de elevar todos os níveis do esporte globalmente. O ATP Tennis IQ Powered by PIF demonstra como a inovação pode capacitar atletas. O PIF continua comprometida em fomentar parcerias no esporte para impulsionar a inovação, ampliar oportunidades e apoiar a próxima geração de talentos".

Lançada inicialmente em 2023, a plataforma foi desenvolvida em colaboração com a Tennis Data Innovations (TDI) e a TennisViz. A nova versão aprimora a plataforma original, oferecendo muito mais profundidade e escala:

Acesso ampliado para jogadores de simples do ATP Tour e do ATP Challenger Tour, além de todos os treinadores membros da ATP

Interface atualizada para uso mais rápido e intuitivo

Ferramentas avançadas de scouting e vídeo para analisar adversários, desempenho em partidas e estatísticas

Integração com wearables para monitorar dados de performance física

Essas atualizações colocam dados e análises mais detalhados ao alcance dos jogadores em tempo real, ajudando-os a se preparar melhor, aprimorar técnicas de treino, refinar e modificar estratégias e tomar decisões melhores durante as partidas.

O lançamento faz parte da parceria mais ampla entre a ATP e o PIF, focada no fortalecimento do tênis global e seu futuro a longo prazo. O PIF é o parceiro oficial de diretos de nome dos ATP Rankings, celebrando a jornada e o progresso dos jogadores ao longo da temporada, e destacando a excelência com o título de Year-End No. 1, presented by PIF, entregue nas Nitto ATP Finals em Turim, Itália. O PIF também é parceiro de eventos do ATP Tour em Indian Wells, Miami, Madrid, Pequim e nas Nitto ATP Finals, além das Next Gen ATP Finals Presented by PIF, que serão realizadas em Jeddah até 2027.

O PIF faz parcerias inovadoras que geram impacto positivo em escala global, abrindo uma nova era de oportunidades. Por meio dessas parcerias, o PIF acelera o crescimento e a sustentabilidade do esporte, promovendo avanços e beneficiando jogadores, fãs, torneios e stakeholders em todos os níveis.

SOBRE O PIF

O PIF é o motor de investimentos que impulsiona a transformação econômica da Arábia Saudita e do mundo. Com um programa ambicioso para concretizar a Visão 2030, o PIF investe em projetos, empresas e parceiros para diversificar a economia saudita, estimular o crescimento em todos os setores principais e gerar novas oportunidades de investimento e emprego.

Como investidor global e agente de transformação, o PIF cria ativamente parcerias com as organizações mais inovadoras do mundo para acelerar seu crescimento e transferir a tecnologia e o conhecimento necessários para construir os ecossistemas industriais do futuro.

Desde 2017, o PIF criou 103 empresas e impulsiona a transição para uma economia mais sustentável por meio de investimentos estratégicos e parcerias com os setores público e privado da Arábia Saudita. O PIF está preparando as bases para que parceiros locais e internacionais invistam na transformação econômica e social da Arábia Saudita.

SOBRE A ATP

A missão da ATP é promover o tênis. Como órgão gestor da ATP Tour e da Challenger Tour, ela entretém um bilhão de fãs no mundo todo, apresenta os maiores jogadores em torneios prestigiados e inspira a próxima geração do esporte. Da United Cup na Austrália até a Europa, Américas e Ásia, as estrelas do esporte disputam títulos e pontos dos PIF ATP Rankings em eventos ATP Masters 1000, 500 e 250, e nos Grand Slams. Todos os caminhos levam às Nitto ATP Finals, o prestigioso final de temporada realizado em Turim, Itália. Reunindo apenas os 8 melhores jogadores de simples e duplas da temporada, o torneio consagra o ATP World No. 1, presented by PIF, a maior conquista do tênis. Para mais informações, acesse www.ATPTour.com.

