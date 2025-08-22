Assine
Plano Safra impulsiona agricultura e exportações

Economia brasileira, neste ano, é puxada pelo agronegócio, que responde por quase um terço do PIB, diz José Roberto Colnaghi, da Colpar Brasil

22/08/2025 14:53

Close up detail of professional serious accountant sitting in light office, checking company finance profits on calculator, writing down results in notebook. Business concept
Close up detail of professional serious accountant sitting in light office, checking company finance profits on calculator, writing down results in notebook. Business concept

O Plano Safra 2025/2026 libera R$ 516,2 bilhões para a agricultura empresarial e R$ 89 bilhões para a agricultura familiar, garantindo recursos essenciais para uma nova safra robusta. A atual safra (2024/2025) deve alcançar 332 milhões de toneladas de grãos, com recordes em soja e milho. Destacando a soja com colheita recorde de 168 milhões de toneladas, e para o milho, com produção total de 126 milhões de toneladas.

“O Plano Safra é uma política pública bem-sucedida porque dá previsibilidade e segurança para o produtor, contribuindo para o sucesso da agropecuária brasileira”, afirma José Roberto Colnaghi, presidente do Conselho de Administração da Colpar Brasil, grupo que atua em diversos segmentos industriais e do agronegócio.

Novas tecnologias no campo

O Plano Safra foi criado em 2003. Embora o crédito rural existisse desde os anos 1960, esta política se tornou uma ferramenta responsável por sistematizar a disponibilização de linhas específicas para pequenos, médios e grandes produtores, com juros mais baixos que os de mercado.

Até os anos 1980, o Brasil era importador líquido de alimentos. A virada aconteceu com o desenvolvimento de novas tecnologias por parte da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Houve expansão da área plantada, bem como maior produtividade por hectare. A produção de grãos saiu de 38 milhões de toneladas, em 1975 e cresceu, atingindo 236 milhões.

“O Brasil hoje fornece alimentos para o mundo, tornou-se uma potência global com seus produtos chegando a mais de 200 países”, destaca José Roberto Colnaghi. Em culturas como café, suco de laranja e soja, para citar alguns exemplos, o Brasil já é o maior exportador mundial.

Novas fronteiras vêm sendo conquistadas. Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), em dois anos, o país abriu cerca de 300 mercados, ou seja, obteve autorização para vender um produto brasileiro em outro país, respeitando os critérios técnicos, sanitários, fitossanitários, regulatórios e comerciais exigidos por esse importador.

Novos produtos exportados

E não foi só na exportação de itens tradicionais, como carnes e grãos, que o Brasil ganhou terreno. Produtos como erva-mate, embriões, noz-pecã, sementes, entre outros, entraram na pauta internacional de comércio do país.

A força do agro movimenta a economia brasileira. O Ministério da Fazenda estima que o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil irá crescer 2,3% neste ano.

Só no primeiro trimestre do ano, o PIB do segmento cresceu 12,2% em relação ao último trimestre de 2024, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na comparação anual, de trimestre contra o mesmo trimestre do ano anterior, o crescimento foi de 10,2%.

O agronegócio, que inclui toda a cadeia produtiva e abrange desde a agricultura e a pecuária até a indústria de alimentos, insumos e serviços, deverá terminar o ano respondendo por 29,4% do PIB nacional, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA). Um considerável avanço em relação a 2024, quando o percentual foi de 23,5%.

“O agro brasileiro é um exemplo para o mundo”, diz José Roberto Colnaghi. “Aproveitamos o clima favorável e nossas extensas áreas cultiváveis e nos tornamos um produtor de alimentos confiável, dono de um robusto sistema de controle sanitário e em constante inovação e aprimoramento tecnológico”.

