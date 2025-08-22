AliExpress promove campanha de descontos com grandes marcas

Entre os dias 18 e 27 de agosto, o AliExpress realizará a campanha “Promo Grandes Marcas”, voltada para consumidores brasileiros. A ação reúne fabricantes globais e chineses em uma programação de descontos que, segundo a empresa, podem chegar a 80%.

A edição deste ano traz como novidade a funcionalidade “Garantia de Melhor Preço”, disponível em produtos do Big Save. De acordo com a companhia, o consumidor que adquirir um item participante poderá solicitar um cupom de desconto caso encontre o mesmo produto em outra plataforma por preço menor, seguindo os termos e condições informados no site e aplicativo.

Outra iniciativa anunciada é o “Desafio do Cashback”, liderado pelo mascote Ayi. A dinâmica permitirá que usuários recebam até 10% de cashback em pedidos elegíveis, limitado a R$ 40 por dia e mediante adesão ao grupo da campanha até 17 de agosto.

Durante o período, a plataforma afirma que estarão disponíveis produtos de marcas conhecidas do público, como Xiaomi, TCL, Poco, Midea, Amazfit, Sony, Apple, Samsung, Motorola, LG, Lenovo, JBL, Brastemp e Philco, entre outras.

Segundo Briza Bueno, diretora do AliExpress no Brasil, a campanha tem como objetivo ampliar o acesso do consumidor brasileiro a produtos de grandes fabricantes. “A ‘Promo Grandes Marcas’ é uma oportunidade para o consumidor brasileiro acessar produtos de grandes fabricantes globais com preços realmente competitivos. Este ano, avançamos ainda mais com a funcionalidade ‘Garantia de Melhor Preço’, reforçando nosso compromisso de oferecer variedade, mas também a segurança de estar fazendo o melhor negócio”, afirma.

Além das ofertas, a empresa informa que haverá parcelamento em até 12 vezes sem juros, cupons de desconto e opções de pagamento via Google Pay. Parte dos itens contará com entrega expressa a partir do Brasil.

As condições completas estão disponíveis no site e no aplicativo do AliExpress.