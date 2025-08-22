Caf e Mercado Livre anunciam parceria para combate à fraude

Desde março de 2025, o Mercado Livre passou a contar com os serviços da Caf como fornecedor especializado em verificação de identidade, com o objetivo de reforçar pontos específicos do processo de validação de usuários em iniciativas de maior criticidade. O objetivo desta integração é reforçar os processos de verificação de identidade em iniciativas de maior criticidade, com o apoio das soluções de documentoscopia da Caf para contribuir na detecção de fraudes de identidade em casos específicos.

A incorporação dessas tecnologias contribui para fortalecer os processos de verificação de identidade do Mercado Livre, ao reforçar os controles nos casos que requerem revisão manual com um enfoque especializado em documentoscopia.

Segundo Felipe Cerqueira, diretor de Operações da Caf, a parceria com o Mercado Livre reforça a importância de integrar tecnologias especializadas em pontos específicos dos fluxos de verificação de identidade, contribuindo para elevar os padrões de segurança nas etapas que exigem análise mais aprofundada. "A parceria com o Mercado Livre reforça nossa presença de destaque no mercado sul-americano e destaca nosso compromisso em oferecer soluções inovadoras e eficazes que atendam às necessidades de nossos clientes, entregando mais segurança para seus negócios", declara Cerqueira.

"Estamos muito satisfeitos com essa parceria. A expertise da Caf em análise documental em escala oferece mais segurança tanto para nossos vendedores quanto para nossos compradores", afirma Sérgio de Queiroz, gerente jurídico sênior do Mercado Livre.

A colaboração marca um passo importante na capacidade da Caf em prevenir fraudes complexas para clientes que têm operações com baixo apetite ao risco. Além disso, a empresa dobrou seu faturamento no primeiro trimestre de 2025, impulsionada por parcerias estratégicas. “Na Caf, mantemos um relacionamento estratégico com nossos clientes ao nos aprofundarmos na compreensão de suas operações, desafios e objetivos. Acreditamos que essa proximidade é essencial para entregar soluções sob medida e gerar os melhores resultados”, diz a Head Global de Customer Success da Caf, Bruna Náshila Almeida Ribeiro.

Sobre a Caf

Fundada em agosto de 2019, a Caf conta com soluções de verificação e autenticação de identidade para toda a jornada do cliente. Sua tecnologia é pensada para integrar segurança, experiência de usuário e conformidade regulatória, com o objetivo de contribuir para o crescimento dos negócios no ambiente digital.

A startup cria soluções de segurança para bancos, fintechs, marketplaces, transportadoras, e-commerces, negócios em criptomoedas e empresas de apostas esportivas, entre outras. No seu portfólio de clientes estão nomes como Asaas, Cora, KTO, Localiza, Magalu e Vivo.