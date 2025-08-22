Mentores e infoprodutores discutem uso da IA em Vila Velha

Com o avanço da inteligência artificial (IA) no ambiente digital, cresce também o interesse de profissionais em compreender como essa tecnologia pode ser aplicada de forma prática e estratégica em seus negócios. Nos dias 28 e 29 de agosto de 2025, Vila Velha (ES) receberá o evento “Treinamento IA para Mentores”, que reunirá mentores, infoprodutores e empreendedores para dois dias de atividades presenciais focadas na aplicação prática da IA na rotina de profissionais que trabalham com produtos e serviços digitais.

O encontro será realizado na CDL Grande Vila Velha e incluirá mentorias ao vivo, dinâmicas práticas e conteúdos voltados para estruturação de negócios com mais autonomia e escala. A proposta do evento é apresentar como a inteligência artificial pode ir além das ferramentas populares e se tornar parte da tomada de decisão, da organização de processos internos e da criação de soluções sob medida.

De acordo com Talita Marques, uma das especialistas confirmadas na programação, o momento atual exige que mentores e infoprodutores compreendam a inteligência artificial não apenas como um recurso técnico, mas como um diferencial competitivo. Segundo ela, é cada vez mais evidente que profissionais que utilizam a IA de forma estratégica têm mais clareza sobre o posicionamento de seus produtos e conseguem comunicar com precisão o valor que entregam.

“A IA deixou de ser um tema do futuro. Ela já está no presente — impactando como vendemos, como organizamos nossas entregas e como nos posicionamos no mercado. Quem entender isso agora, sai na frente”, afirma Talita, que já formou milhares de alunas no Brasil e no exterior, com foco em vendas orgânicas e posicionamento digital.

Talita também destaca que um dos principais gargalos enfrentados atualmente por infoprodutores é a tentativa de vender soluções genéricas para um público que já está mais maduro. “Muitos profissionais continuam se comunicando com quem está no início da jornada, oferecendo conteúdos massivos que atraem curiosos, mas não compradores. A IA pode ajudar a identificar essas distorções e a reposicionar a comunicação para atrair quem está pronto para investir em soluções personalizadas”, analisa.

Essa mudança de foco está alinhada a um movimento mais amplo de transformação do comportamento de compra no mercado digital. Segundo a especialista, o público atual está mais exigente, busca diagnósticos precisos e valoriza profissionais que ofereçam soluções estruturadas, com começo, meio e fim — em vez de promessas rápidas e superficiais.

Durante o evento, os participantes terão acesso a ferramentas e modelos que os ajudarão a enxergar esse novo perfil de cliente, com foco no que a organização define como “problemas de rico” — desafios enfrentados por pessoas que já tentaram outras abordagens, têm estrutura e urgência, e agora desejam um caminho validado, com acompanhamento.

Serviço:

Treinamento IA para Mentores



Onde: CDL Grande Vila Velha – Vila Velha (ES)



Quando: 28 e 29 de agosto de 2025, das 9h às 18h