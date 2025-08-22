A nova coleção Belkin UltraCharge oferece carregamento rápido e elegante de 25 W

A Belkin, marca líder em eletrônicos de consumo há mais de 40 anos, anunciou hoje três novas soluções de carregamento sem fio com certificação Qi2 de 25 W, ampliando seu portfólio premiado de carregamento para dispositivos móveis. Esses novos produtos utilizam o padrão Qi2 mais recente, oferecendo até 25 W de carregamento sem fio com maior eficiência, controle térmico e compatibilidade entre diferentes dispositivos.

Belkin UltraCharge 25W Collection

O anúncio vem após a certificação de diversos produtos da Belkin no novo protocolo Qi2 25 W, abrindo caminho para acessórios de alto desempenho e prontos para o futuro que atendam às necessidades em evolução dos consumidores e dispositivos.

Todos os três produtos UltraCharge foram cuidadosamente projetados com o tradicional foco da Belkin em segurança, desempenho e design. Com suporte a carregamento sem fio de até 25 W, a coleção UltraCharge oferece velocidades de carregamento até 5 vezes mais rápidas1 do que carregadores Qi padrão. Todos os produtos contam com a exclusiva tecnologia de resfriamento ChillBoost™ da Belkin, que regula ativamente a temperatura dos dispositivos para um carregamento rápido e seguro. Eles também passam pelos rigorosos testes SmartProtect da Belkin, que incluem extensos processos de controle de qualidade para garantir segurança e confiabilidade. A coleção UltraCharge é produzida com 85% de plástico reciclado e a embalagem é 100% livre de plástico, alinhando-se aos esforços contínuos da Belkin em reduzir resíduos e fabricar produtos de maneira mais responsável.

A primeira coleção do mundo com certificação Qi2 25 W

Dock de carregamento magnético UltraCharge Pro 3-in-1

O mais rápido e avançado da linha UltraCharge, o UltraCharge Pro foi criado para quem valoriza desempenho e sofisticação. Seja em um móvel de cabeceira, mesa ou bancada, o UltraCharge Pro valoriza qualquer ambiente, mantendo seus dispositivos carregados, protegidos e prontos para uso.

Principais recursos:

Carrega o iPhone de 0 a 50% em apenas 25 minutos 2 e o Apple Watch de 0 a 80% em 30 minutos 3

e o Apple Watch de 0 a 80% em 30 minutos Carrega três dispositivos ao mesmo tempo: iPhone, Apple Watch e AirPods

Ângulo de visão ajustável de até 70° nas posições retrato ou paisagem

Base pesada com encaixe magnético para posicionamento fácil com uma mão

Materiais premium, incluindo acabamento cromado e base em silicone macio ao toque

Inclui adaptador de energia USB-C de 45 W e cabo USB-C para USB-C de 5 pés/1,5 m

Carregador magnético dobrável UltraCharge 3-in-1

Pensado para a portabilidade, o UltraCharge 3-in-1 possui design dobrável e leve, ideal para viagens, permitindo carregar até três dispositivos simultaneamente. Perfeito para profissionais ocupados, viajantes frequentes e usuários que valorizam um setup tecnológico prático e elegante, o UltraCharge 3-in-1 une desempenho, flexibilidade e facilidade de uso.

Principais recursos:

Carrega o iPhone de 0 a 50% em apenas 29 minutos 4

Design dobrável e leve para fácil transporte em viagens

Carrega até três dispositivos ao mesmo tempo: iPhone, Apple Watch e AirPods

Ângulo de visão ajustável nas posições retrato ou paisagem

Inclui adaptador de energia USB-C de 45 W e cabo USB-C para USB-C de 5 pés/1,5 m

Carregador magnético dobrável UltraCharge 2-in-1

O UltraCharge 2-in-1 oferece carregamento sem fio ultrarrápido, além de uma porta USB-C para um terceiro dispositivo opcional, como um smartwatch. É ideal para quem busca máxima velocidade sem volume extra. Perfeito para uso em casa ou em viagens, este carregador foi feito para quem está sempre em movimento.

Principais recursos:

Carrega simultaneamente 2 dispositivos sem fio, com uma porta USB-C extra para um terceiro dispositivo (5 W)

Formato dobrável e leve, ideal para viagens

Compatível com dispositivos Apple e Android

Conversível de carregador plano para suporte, permitindo ajuste do ângulo de visualização

Inclui adaptador de energia USB-C de 45 W e cabo USB-C para USB-C de 5 pés/1,5 m

Explorando o potencial do Qi2 25 W: por que isso faz diferença

O Qi2 25 W é a evolução mais recente do padrão de carregamento sem fio Qi, desenvolvido pelo Wireless Power Consortium. Ele oferece velocidades de carregamento mais rápidas (até 25 W), maior eficiência energética e compatibilidade aprimorada com uma variedade maior de dispositivos e marcas. Esse padrão de próxima geração abre caminho para uma nova era de acessórios sem fio que fornecem mais potência sem a necessidade de cabos. Os novos produtos certificados Qi2 25 W da Belkin foram criados para atender a essas demandas, garantindo desempenho preparado para o futuro nos smartphones mais recentes que suportam carregamento rápido sem fio.

Disponibilidade

O UltraCharge Pro 3-in-1 já está disponível para compra em belkin.com, amazon.com, AT&T e varejistas selecionados no mundo todo pelo preço sugerido de US$ 129,99.

já está disponível para compra em belkin.com, amazon.com, AT&T e varejistas selecionados no mundo todo pelo preço sugerido de US$ 129,99. O UltraCharge 3-in-1 já está disponível para compra em belkin.com, amazon.com, AT&T e varejistas selecionados no mundo todo pelo preço sugerido de US$ 99,99.

já está disponível para compra em belkin.com, amazon.com, AT&T e varejistas selecionados no mundo todo pelo preço sugerido de US$ 99,99. O UltraCharge 2-in-1 já está disponível para compra em belkin.com, amazon.com e varejistas selecionados no mundo todo pelo preço sugerido de US$ 59,99.

1 Com base em testes internos, o carregamento oferece até 25 W de potência, em comparação a um carregador Qi de 5 W. Os resultados reais podem variar.

2 Com base em testes internos, a tecnologia wireless Belkin Qi2 25 W carrega o iPhone 16 de 0 a 50% em 25 minutos usando iOS 26 ou mais recente. O tempo de carregamento pode mudar de acordo com fatores ambientais. Os resultados reais podem variar.

3 Com base em testes internos. Os resultados reais podem variar.

4 Com base em testes internos. Os resultados reais podem variar.

Sobre a Belkin

A Belkin é líder em acessórios com sede na Califórnia, fornecendo produtos premiados com potência, proteção, produtividade, conectividade e áudio nos últimos 40 anos. Concebida e fundada no sul da Califórnia e com vendas em mais de 100 países, a Belkin manteve seu foco constante em pesquisa e desenvolvimento, comunidade, educação, sustentabilidade e, o mais importante, em pessoas que atende. Desde nosso humilde início em uma garagem no sul da Califórnia em 1983, a Belkin se tornou uma empresa de tecnologia diversificada e internacional. Continuamos inspirados para sempre pelo planeta em que vivemos e pela conexão entre as pessoas e a tecnologia.

Contato com a mídia

Jen Wei

Vice-presidente de comunicações globais e marketing digital

comms@belkin.com