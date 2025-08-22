Bancorbrás Corporativo registra crescimento de 21,30% no primeiro semestre

O mercado de viagens corporativas no Brasil segue em constante crescimento. Segundo informações divulgadas pelo Ministério do Turismo, com dados da Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (ABRACORP), o setor fechou o primeiro semestre de 2025 com um faturamento de 6,5 bilhões. Um levantamento da entidade também aponta que o setor deve movimentar R$ 9 bilhões no segundo semestre deste ano.

Acompanhando o momento positivo do setor, a Bancorbrás Corporativo, no primeiro semestre de 2025, também apresentou aumento de 21,30% no faturamento, em comparação com o ano anterior. Passagens aéreas estão entre os serviços mais procurados pelos clientes, com crescimento de 38,57%, seguido de hospedagem, que registrou alta de 27,57% no mesmo período.

Carlos Eduardo Alves Pereira, diretor executivo da Bancorbrás Corporativo, aponta que a empresa oferece uma consultoria especializada aos clientes, atenta às necessidades de cada negócio. “Priorizando sempre o conforto e bem-estar dos colaboradores, com diversas opções de hotéis e assistência aos viajantes”, afirma.

O diretor também destaca que o investimento em viagens corporativas é essencial para o fortalecimento dos negócios das empresas. “Representa uma estratégia positiva no que diz respeito ao networking, expansão da atuação, relevância para o mercado e ganhos financeiros”.

A Bancorbrás Corporativo tem parcerias com hotéis, locadoras de veículos, companhias aéreas e empresas que oferecem os serviços de receptivo com a finalidade de garantir descontos exclusivos para as empresas, seja em território nacional ou internacional.