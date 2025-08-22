Diretor da Anvisa visita nova fábrica da Soldiers Nutrition

O Grupo Soldiers, que responde pelas marcas Soldiers Nutrition, Next10 e SOWD, recebeu no último dia 14 de agosto, Daniel Meirelles Fernandes Pereira, Diretor da Segunda Diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), para uma visita técnica à sua recém-inaugurada planta fabril, em Cajamar, na Grande São Paulo.

De acordo com Yuri Abreu, CEO do Grupo Soldiers, a visita foi uma oportunidade para mostrar de forma detalhada todos os processos produtivos da companhia. “Receber um representante de alto nível da Anvisa é um reconhecimento da nossa dedicação à segurança, qualidade e conformidade regulatória em cada etapa da produção”, afirma.

Durante a visita, o diretor da Anvisa conferiu as etapas da produção, desde o recebimento de insumos até o envase, embalagem e expedição dos produtos, o que, segundo informações da Soldiers, observa os padrões de Boas Práticas de Fabricação (BPF) e controle de qualidade adotados pelas empresas.

O executivo destaca que a inauguração da nova fábrica e a visita do diretor da Anvisa ocorrem em um momento estratégico para a companhia. “Estamos expandindo nossa capacidade de produção e fortalecendo nossa presença no mercado nacional, sem abrir mão da transparência e da qualidade. Cada investimento em tecnologia e infraestrutura tem o objetivo de garantir produtos seguros e confiáveis para os nossos consumidores”, reforça Abreu.

Reforçando o trabalho de fiscalização e o comprometimento com a garantia dos padrões de qualidade, Daniel Pereira, ao final do percurso pela estrutura, afirmou que aprovou o que pôde verificar. “Realizamos visitas técnicas para acompanhar, de forma presencial, as operações de empresas reguladas pela Anvisa, observando na prática cada etapa dos processos produtivos. Nosso objetivo é assegurar que a regulamentação seja aplicada com base na experiência real e na compreensão direta das rotinas industriais”.

Prefeito marcou presença

Kauan Berto, prefeito de Cajamar, cidade na qual está localizada a nova planta do Grupo Soldiers, também participou da visita. Ele já havia estado no local há cerca de sete meses, quando a estrutura ainda estava incompleta, sem a operação. “Estar aqui hoje e ver isso tudo aqui funcionando é um marco também para a cidade. Não tem como a prefeitura estar distante das empresas e empresários, pois são quem gera empregos e ajuda a movimentar nossa economia”, enfatizou.

Nova fábrica

A nova planta da Soldiers em Cajamar ocupa 10 mil metros quadrados e possui capacidade inicial de 330 toneladas de produção por mês (mais de três vezes superior à planta anterior), figurando como uma das maiores do setor de suplementos alimentares e esportivos do país.

“A localização estratégica, em um dos principais polos logísticos do Brasil, permite maior eficiência operacional, agilidade na distribuição e redução de prazos de entrega aos consumidores”, complementa Vitor Norio, diretor-geral da Soldiers Nutrition.