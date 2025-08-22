Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Diretor da Anvisa visita nova fábrica da Soldiers Nutrition

Acompanhado de Yuri Abreu, CEO da Soldiers, Daniel Pereira verificou todos os processos de fabricação dos suplementos; visita também contou com a presença do prefeito de Cajamar, Kauan Berto

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
22/08/2025 13:50

compartilhe

Siga no
x
Diretor da Anvisa visita nova fábrica da Soldiers Nutrition
Diretor da Anvisa visita nova fábrica da Soldiers Nutrition crédito: DINO

O Grupo Soldiers, que responde pelas marcas Soldiers Nutrition, Next10 e SOWD, recebeu no último dia 14 de agosto, Daniel Meirelles Fernandes Pereira, Diretor da Segunda Diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), para uma visita técnica à sua recém-inaugurada planta fabril, em Cajamar, na Grande São Paulo.

De acordo com Yuri Abreu, CEO do Grupo Soldiers, a visita foi uma oportunidade para mostrar de forma detalhada todos os processos produtivos da companhia. “Receber um representante de alto nível da Anvisa é um reconhecimento da nossa dedicação à segurança, qualidade e conformidade regulatória em cada etapa da produção”, afirma.

Durante a visita, o diretor da Anvisa conferiu as etapas da produção, desde o recebimento de insumos até o envase, embalagem e expedição dos produtos, o que, segundo informações da Soldiers, observa os padrões de Boas Práticas de Fabricação (BPF) e controle de qualidade adotados pelas empresas.

O executivo destaca que a inauguração da nova fábrica e a visita do diretor da Anvisa ocorrem em um momento estratégico para a companhia. “Estamos expandindo nossa capacidade de produção e fortalecendo nossa presença no mercado nacional, sem abrir mão da transparência e da qualidade. Cada investimento em tecnologia e infraestrutura tem o objetivo de garantir produtos seguros e confiáveis para os nossos consumidores”, reforça Abreu.

Reforçando o trabalho de fiscalização e o comprometimento com a garantia dos padrões de qualidade, Daniel Pereira, ao final do percurso pela estrutura, afirmou que aprovou o que pôde verificar. “Realizamos visitas técnicas para acompanhar, de forma presencial, as operações de empresas reguladas pela Anvisa, observando na prática cada etapa dos processos produtivos. Nosso objetivo é assegurar que a regulamentação seja aplicada com base na experiência real e na compreensão direta das rotinas industriais”.

Prefeito marcou presença

Kauan Berto, prefeito de Cajamar, cidade na qual está localizada a nova planta do Grupo Soldiers, também participou da visita. Ele já havia estado no local há cerca de sete meses, quando a estrutura ainda estava incompleta, sem a operação. “Estar aqui hoje e ver isso tudo aqui funcionando é um marco também para a cidade. Não tem como a prefeitura estar distante das empresas e empresários, pois são quem gera empregos e ajuda a movimentar nossa economia”, enfatizou.

Nova fábrica

A nova planta da Soldiers em Cajamar ocupa 10 mil metros quadrados e possui capacidade inicial de 330 toneladas de produção por mês (mais de três vezes superior à planta anterior), figurando como uma das maiores do setor de suplementos alimentares e esportivos do país.

“A localização estratégica, em um dos principais polos logísticos do Brasil, permite maior eficiência operacional, agilidade na distribuição e redução de prazos de entrega aos consumidores”, complementa Vitor Norio, diretor-geral da Soldiers Nutrition.



Website: https://www.soldiersnutrition.com.br/

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay