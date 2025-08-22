Empreenda Marcenaria encerra 2ª edição com sucesso

O Empreenda Marcenaria foi uma formação voltada ao setor moveleiro no Brasil. Com aulas ao vivo realizadas semanalmente e uma plataforma interativa, o curso contou com 24 encontros temáticos, que abordaram aspectos estratégicos e operacionais da gestão de uma marcenaria. Entre os temas tratados estiveram modelos de negócio, contabilidade, precificação, projeto técnico, fluxo de caixa, uso de ferramentas digitais, marketing, vendas e liderança.

O projeto também estimulou a criação de uma rede de networking nacional, conectando marceneiros de diferentes regiões, promovendo a troca de experiências e o fortalecimento do segmento como um todo.

Além disso, a abordagem orientada à realidade dos alunos foi pensada desde o início para atender tanto marceneiros iniciantes quanto profissionais experientes que buscam reestruturação e crescimento.

Retrospectiva 2025

Com mais de 1.200 visualizações por aula e alto índice de permanência dos alunos durante as transmissões, o curso comprovou seu poder de engajamento. A plataforma gamificada com moedas e prêmios incentivou a participação dos estudantes, enquanto os materiais das aulas permaneceram acessíveis após cada jornada, formando uma verdadeira biblioteca técnica.

Ao final das 24 semanas, o que se viu foi uma comunidade mais forte, mais confiante e mais preparada para enfrentar os desafios do mercado moveleiro atual, que exige habilidade técnica, gestão eficiente, visão de negócio e adaptação tecnológica.



Exemplo disso é o depoimento da Valquíria, da Móveis Glassi, de Santa Catarina. Para ela, participar do Empreenda foi transformador:

“Sou muito grata por ter sido escolhida. Agarrei a oportunidade com as duas mãos e concluí o curso com orgulho, sem faltar a nenhuma aula. Mesmo nos feriados, acompanhava as gravações, porque o conteúdo era enriquecedor e aplicável no dia a dia. Caí de paraquedas nas funções da empresa e, muitas vezes, precisei aprender na raça. O Empreenda veio para somar de forma incrível, trazendo conhecimentos que agora posso colocar em prática e também manter como guia para futuras decisões. Saio do curso mais preparada, com outra visão de negócio e bases mais firmes para tomar decisões, inclusive saber dizer ‘não’ quando necessário. Agradeço imensamente à GMAD, que tornou essa experiência possível, e especialmente à vendedora Gisele da Gmad Chapecomp, que acreditou em mim e me indicou para esse desafio.”

Com isso, a cadeia produtiva passa por mudanças nos aspectos de qualidade, eficiência e competitividade. O ciclo evidencia a presença de ações voltadas ao desenvolvimento da marcenaria como setor econômico. Dessa forma, o Empreenda é mantido com o patrocínio oficial do Grupo GMAD, que possui mais de 100 lojas espalhadas pelo país.

“A GMAD tem como missão valorizar e impulsionar o marceneiro. O Empreenda é um investimento direto no futuro desse público tão característico. Estamos muito orgulhosos da segunda edição e já preparamos novidades para a terceira”, destaca Fabiane Arcenio, Diretora de Marketing do Grupo GMAD.

Além do patrocínio do Grupo GMAD, o projeto conta com o apoio de grandes marcas, que contribuem ativamente para o conteúdo e para a troca de experiências entre os participantes. O trabalho conjunto de empresas, especialistas e profissionais contribui para a circulação de conhecimento, o fortalecimento de conexões e o surgimento de novas iniciativas relacionadas à marcenaria no país.