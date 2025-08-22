Nexxera integra Pix Automático às suas soluções corporativas

O Pix Automático, nova funcionalidade do Banco Central do Brasil, entrou oficialmente em operação no dia 16 de junho de 2025, marcando um novo capítulo na evolução dos meios de pagamento no país. A novidade visa simplificar o processo de pagamentos automáticos de contas recorrentes via Pix para consumidores que autorizem essa modalidade. Até então, tratava-se de uma funcionalidade mais complexa para grandes empresas que conseguiam o convênio de débito em conta corrente, exigindo procedimentos operacionais mais complexos.

Aos poucos, o uso do cartão do cartão de crédito promoveu alternativa para essa situação, mas ainda assim, ficou restrito somente àqueles que possuem acesso e limites para uso deste meio de pagamento.

A modalidade tem um impacto direto no setor de pagamentos recorrentes. A nova funcionalidade amplia as possibilidades de pagamento para o consumidor e, por consequência, as oportunidades de negócio das empresas. Em 2024, o segmento de pagamentos recorrentes com cartão movimentou mais de R$100 bilhões, segundo dados da Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito e Serviços (Abecs) compartilhados pela Carta Capital.

A expectativa é que o Pix Automático movimente até R$ 30 bilhões em pagamentos recorrentes no e-commerce nos próximos anos, como apontam indicativos publicados pela Forbes. A estimativa é que a modalidade receba uma ampla adesão de plataformas de streaming, clubes de assinatura e serviços de entrega.

A chegada do Pix Automático pode fortalecer o avanço de modelos de negócio baseados no Embedded Finance, onde empresas de todos os setores podem oferecer serviços financeiros diretamente em plataformas não bancárias, como marketplaces ou ERPs.

Nesse contexto, a especialista em pagamentos, cobranças, supply chain, crédito e Embedded Finance no Brasil anuncia a integração do Pix Automático às suas soluções, sendo mais uma possibilidade de meio de pagamento oferecida às empresas clientes. Por meio de uma única API multibancos, multicontas e multiadquirentes, a empresa permite que ERPs, marketplaces e plataformas de gestão incorporem pagamentos recorrentes instantâneos, com liquidação em tempo real, conciliação simplificada e maior previsibilidade do fluxo de caixa.

A solução também permite que empresas incorporem funcionalidades financeiras diretamente em seus ERPs e sistemas de gestão, transformando empresas não-bancárias em hubs financeiros. A nova funcionalidade busca diversificar as possibilidades de pagamento para os clientes, ao mesmo tempo em que visa levar vantagens para as empresas, como previsibilidade financeira e a simplificação de processos de conciliação de pagamentos e recebimentos – pilares essenciais para a escalabilidade de negócios B2B e B2C. É o que afirma Edson Silva, fundador e presidente da Nexxera.

“Ao integrar o Pix Automático às suas soluções, a Nexxera adiciona um instrumento de pagamento, impulsionando suas tradicionais ofertas com modelos cada vez mais inteligentes, automatizados e centrados na experiência do cliente, consolidando-se como referência em inovação no segmento de embedded finance”, articula.

Além do Pix Automático, Silva destaca que a Nexxera busca conectar empresas a uma gama completa de soluções financeiras, incluindo, entre outros, bolePix, TED, cartões, split de pagamentos e crédito, como desconto, alongamento de pagamentos e antecipação de recebíveis, duplicatas escriturais e o Iniciador de Pagamentos (ITP). Segundo ele, as duplicatas escriturais, em especial, são fundamentais para o B2B, trazendo mais segurança, transparência e potencial de antecipação no relacionamento com fornecedores.

“Com isso, é possível facilitar o relacionamento com parceiros comerciais (fornecedores, clientes, etc) e tornar a operação mais competitiva, ainda com visualização de todos os dados centralizados, em tempo real”, explica.

Edson Silva ressalta que, com o Pix Automático integrado à plataforma da Nexxera, as empresas podem ganhar mais um componente de agilidade no dia a dia financeiro. “Pagamentos e cobranças passam a ter mais um forte aliado no objetivo de ampliar as ofertas automatizadas, dispensando cada vez mais ações manuais - o que pode reduzir erros, economizar tempo e qualidade da informação, ampliando o controle do fluxo de caixa”, detalha.

Embedded Finance ganha força no Brasil

“Entendemos que as empresas cada vez mais irão buscar ampliar os seus serviços, incluindo oferecer serviços financeiros a seus clientes, que escolhem em sua conta bancária, operando num novo conceito exclusivo de MBaaS (Multi Banking as a Service)”, pontua.

Nesse sentido, a Nexxera provê uma plataforma de serviços, gestão financeira e automação onde qualquer solução como ERPs, por exemplo, se integrem de forma simples e possam oferecer diversos serviços como pagamentos, cobranças, conciliação, crédito, entre outros. “Tudo isso em uma única plataforma, preparada para conectar empresas, pessoas, instituições financeiras e demais parceiros, dentre outros, buscando transformar e evoluir processos e negócios com inteligência e eficiência com forte propósito de gerar fidelidade e mais resultados com maior rentabilidade", afirma.

Tudo isso pautado em segurança, conformidade regulatória, escalabilidade e servidores com disponibilidade para que todos possam atender às suas necessidades e propósitos.

Para mais informações, basta acessar: http://www.nexxera.com