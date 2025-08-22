Com a Inauguração da Fábrica da GWM no Brasil, Padrões Globais Atendem à Produção Local

A GWM inaugurou oficialmente sua fábrica no Brasil, localizada em Iracemápolis, São Paulo, marcando o lançamento de seu primeiro centro de fabricação com processo completo na América do Sul. Com a capacidade de produção anual projetada para crescer de 20.000 para 50.000 veículos, a planta exemplifica a estratégia de "globalização de alta qualidade" da GWM—oferecendo padrões globais enquanto conquista a confiança local.

Analistas da indústria consideram a Fábrica do Brasil como mais do que uma simples unidade de produção, sendo um símbolo de tecnologia avançada, adaptação local e confiabilidade. Certificada com a ISO 9001:2015 antes mesmo do início das operações, a instalação reflete os rigorosos sistemas globais de qualidade e segurança da GWM, assegurando que os consumidores brasileiros recebam o mesmo nível de confiança e garantia presentes na China, Europa e outros mercados.

Três Modelos Flagships em Evidência

GWM HAVAL H6 – Já o SUV chinês mais vendido no Brasil, agora produzido localmente em várias versões híbridas (HEV, PHEV e GT).

GWM POER 2.4T Pickup – Equipado com motor turbo diesel 2.4L e transmissão automática de 9 marchas.

GWM HAVAL H9 SUV – SUV de porte médio a grande, movido a diesel, projetado para os diversos terrenos do Brasil.

A GWM, contando com sua força independente em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia de motores a diesel, alcançou notável sucesso no mercado internacional. Seus modelos a diesel—como o TANK 300/500, HAVAL H9 e GWM POER—são amplamente reconhecidos por seu desempenho, confiabilidade e eficiência.

A mídia australiana 4X4 Australia elogiou a GWM POER 2.4T, destacando que sua “entrega linear de potência e 480 N·m de torque superam o Ford Ranger 2.0T em condução off-road em baixa velocidade.” A mídia tailandesa Yoojia ressaltou o TANK 500 Diesel “Black Warrior”, afirmando que seu “acabamento totalmente em preto e os três diferenciais bloqueáveis quebram o monopólio de preços da Toyota e da Ford, com vantagens ainda maiores em viagens de longa distância.”

A Fábrica da GWM no Brasil Foca em Tecnologias Diesel e Híbridas

A Fábrica da GWM no Brasil concentra-se em tecnologias diesel e híbridas. Durante a cerimônia de inauguração da planta, o Presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva elogiou a GWM por sua "tecnologia localizada". A mídia local também relatou que o HAVAL H9 Diesel “se adapta bem às condições das estradas da floresta amazônica, sendo 15% mais eficiente em consumo de combustível do que os modelos japoneses.”

Confiança Local, Reconhecimento Global

O investimento da GWM gerará 1.000 empregos locais até o final do ano, além de promover o fornecimento local de componentes chave como tinta, pneus, bancos, fiação e vidro.

Na inauguração, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva ressaltou o papel da GWM no fortalecimento da indústria nacional: “A fábrica da GWM no Brasil é muito importante para a indústria nacional. Sua inauguração mostra que o Brasil tem a capacidade de adquirir tecnologia avançada e produzir veículos que podem competir com os de qualquer país do mundo. Isso significa criar empregos, aumentar a renda e aprimorar a qualificação profissional para os brasileiros.”

Com soluções híbridas avançadas, robustas opções a diesel e qualidade certificada internacionalmente, a Fábrica da GWM no Brasil posiciona a empresa não apenas como uma fabricante de automóveis, mas também como parceira estratégica no futuro sustentável do Brasil.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250822762969/pt/

