MPD acelera negociações com uso estratégico de IA

Em um cenário de crescente competitividade, a MPD Engenharia, construtora e incorporadora com mais de 40 anos de atuação nos mercados de médio e alto padrão, busca redefinir os padrões da construção civil por meio da adoção de tecnologias estratégicas, entre elas a inteligência artificial (IA).

A empresa tem otimizado processos, transformando a forma como se relaciona com seus clientes e alcançando maior lucratividade, redução de custos e melhora na experiência do consumidor.

De acordo com Débora Bertini, diretora-geral de incorporação e vendas da MPD Engenharia, um dos principais desafios enfrentados pela equipe estava no atendimento inicial aos leads, que era realizado de forma manual, sem escala e com possibilidades limitadas de padronização. “Como esse momento é crucial para a percepção de valor do cliente, aprimorar esse processo representa uma grande oportunidade de fortalecer o relacionamento desde o primeiro contato”, destaca.

Além disso, conforme a executiva aponta, a alta rotatividade de corretores autônomos destacava a importância de fortalecer a padronização do discurso comercial. “Esses profissionais desempenham um papel fundamental na prospecção de clientes, apresentação técnica dos empreendimentos, explicação de conceitos arquitetônicos, diferenciais de acabamento e sustentabilidade, além de simulações de financiamentos e interpretação de contratos”, reforça Débora, complementando que essa multiplicidade de tarefas acabava por gerar sobrecarga, comprometendo tanto a agilidade quanto a consistência na comunicação com o cliente.

Atenta a isso e buscando melhorar a jornada de seus consumidores, a companhia redesenhou o processo com a adoção da IARA – Inteligência Artificial de Rápido Atendimento, baseada em tecnologia generativa, desde o atendimento inicial, passando pela organização das informações, até a liberação dos corretores para se concentrarem na negociação, personalização e construção de vínculo com o cliente. Essa multiplicidade de tarefas gerava sobrecarga e comprometia tanto a agilidade quanto a consistência na comunicação com o cliente.

Os resultados da implementação desta solução impactaram diretamente os processos de atendimento, qualificação de leads e performance de campanhas. Na visão de marketing, houve um aumento de 15% na qualificação dos leads gerados durante os lançamentos, com perfis mais aderentes ao produto e maior probabilidade de conversão.

Além disso, o tempo entre o primeiro contato do cliente e a fase de negociação com o corretor também foi reduzido em 25%, resultado do atendimento ágil, do esclarecimento imediato de dúvidas e do fornecimento estruturado de informações relevantes desde o início da jornada.

Outra aplicação estratégica da IA pela MPD Engenharia é o uso da plataforma ZA2 no formato de inteligência de mercado. A empresa passou a monitorar o comportamento de busca e interesse de corretores e imobiliárias em todo o Brasil. Essa análise permitiu identificar padrões, demandas regionais e produtos semelhantes, fornecendo dados reais para alimentar decisões sobre campanhas, posicionamento e oportunidades de negócio, superando a dependência de percepções.

A eficiência na produção e distribuição de conteúdo foi significativamente aprimorada: o uso de IA generativa permitiu otimizar em até 60% o tempo de produção de peças e conteúdos, tornando o processo mais ágil e possibilitando um maior volume de testes e variações criativas durante a fase de captação. Em campanhas digitais, observou-se uma redução de até 15% nos custos com mídia, com melhor direcionamento por comportamento e maior uso de públicos semelhantes (lookalike), baseados nos dados reais da base de compradores.

Esse avanço também se deve à atuação conjunta com parceiros estratégicos que impulsionam o uso de inteligência artificial em diferentes frentes. A agência Sagrada, por exemplo, utiliza IA generativa para criar imagens exclusivas, desenvolver personas visuais e realizar segmentações com base em geolocalização e comportamento digital.

Outro parceiro da companhia é a Clicktarget, que aplica IA no planejamento, segmentação e otimização contínua de campanhas, aliando tecnologia à expertise humana para impactar públicos com alta propensão à conversão.

Já a YellowPepper contribui com soluções de atendimento automatizado, qualificação inteligente de leads e análise dinâmica de performance, para garantir agilidade no contato com o cliente e aumento das taxas de conversão em visitas aos decorados. Essas parcerias fortalecem a estratégia digital da MPD, ampliando o impacto da inovação ao longo de toda a jornada do cliente.

“Os investimentos da MPD Engenharia demonstram seu compromisso com o capital humano e a crença de que a inovação é um esforço coletivo. Estamos construindo um futuro mais inovador e colaborativo para a construção civil, evidenciando que a inovação não é apenas sobre tecnologia, mas também sobre pessoas, melhorando a qualidade e fornecendo ferramentas que facilitam o dia a dia”, enfatiza Débora.