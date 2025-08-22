Assine
Mundo Corporativo

Gulf Oil Brasil lança programa de estágios

O programa de estágios da Gulf Oil Brasil “Imparáveis do Futuro” é voltado a estudantes universitários a partir do 2º ano e está com inscrições abertas para o ano de 2026.

Com início previsto para janeiro de 2026, o primeiro programa de estágios da empresa tem duração de 24 meses e combina capacitação técnica, projetos práticos e acompanhamento contínuo dos participantes.

Voltado a estudantes com previsão de formatura entre dezembro de 2026 e dezembro de 2027, o programa oferece vagas em áreas como Comercial, Marketing, Logística, Recursos Humanos, Finanças, Tecnologia, entre outras. As posições são para atuação em São Paulo (SP) ou em Iperó (SP), onde está localizada a fábrica da Gulf no Brasil.

Com mais de 120 anos de atuação global, a Gulf considera o Brasil como um dos pilares da sua estratégia internacional. Ao completar dois anos de sua operação local, a empresa reafirma seu compromisso com o desenvolvimento de talentos e a formação de uma nova geração de profissionais preparados para os desafios da indústria. A iniciativa é parte do investimento na construção de uma equipe cada vez mais diversa, preparada e conectada com o futuro.

A relação completa das vagas, requisitos e inscrições estão em https://bit.ly/43Rdl4S até o dia 30 de setembro.



Website: https://bit.ly/43Rdl4S

