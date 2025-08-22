Milton Hatoum integra 20ª Mostra Mundo Árabe de Cinema

No próximo sábado, 23 de agosto, o Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo (CCBB SP) receberá uma programação especial da 20ª Mostra Mundo Árabe de Cinema, com exibição do épico palestino "Porta do Sol" e um debate sobre memória, resistência e identidade com participação do escritor Milton Hatoum, recém-eleito imortal pela Academia Brasileira de Letras (mais informações aqui).

Promovida pelo Instituto da Cultura Árabe (ICArabe), em parceria com o Sesc São Paulo – Serviço Social do Comércio e o CCBB SP, esta edição celebra 20 anos trazendo ao público brasileiro histórias, contextos e expressões culturais de 22 países do Norte da África, Levante e Península Arábica.

A programação do dia no CCBB SP começará às 13h com a exibição de Porta do Sol – Parte 1, seguida, às 15h45, de Porta do Sol - Parte 2. Adaptação monumental do romance de Elias Khoury, o filme acompanha décadas de exílio, resistência e identidade palestina. Uma narrativa que atravessa gerações e geografias.

Após as sessões, às 18h30, acontecerá o debate “Palestina: uma história de exílios e catástrofes”. Além de Hatoum, a conversa terá participação da professora Olgaria Matos, da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Federal do Estado de São Paulo (Unifesp), com mediação da historiadora Silvia Antibas, vice-presidente de Comunicação e Marketing da Câmara de Comércio Árabe Brasileira.

Com programação no Cinesesc até 19 de agosto e no CCBB São Paulo até o dia 7 de setembro, este ano, a Mostra Mundo Árabe de Cinema trouxe 18 filmes, com 12 inéditos no Brasil e obras que marcaram a trajetória de duas décadas do evento, uma iniciativa que se consolidou no calendário cultural de São Paulo.

Programação completa da Mostra: www.mundoarabe2025.icarabe.org

Serviço

20ª Mostra Mundo Árabe de Cinema

Quando: sábado, 23 de agosto

13h - Exibição Porta do Sol - Parte 1

15h45- Exibição Porta do Sol - Parte 2

18h30: Debate “Palestina: uma história de exílios e catástrofes

Onde: Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo: Rua Álvares Penteado, 112 – Centro Histórico – SP | telefone: (11) 4297-0600

Classificação indicativa do filme: 14 anos

Em cartaz no CCBB SP: até 7 de setembro

Copatrocínio: Câmara de Comércio Árabe-Brasileira e Casa Árabe

Realização: Instituto da Cultura Árabe, Sesc São Paulo e Centro Cultural Banco do Brasil

Apoio: Instituto do Sono, Unifesp|Cátedra Edward Said de Estudos da Contemporaneidade|Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da Unifesp, CineFértil e Editora Tabla

Mais informações no site https://mundoarabe2025.icarabe.org/