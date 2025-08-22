Aspect designa Elizabeth del Ferro como Diretora de Crescimento para acelerar o crescimento e a execução do lançamento no mercado

Aspect, líder em otimização e inteligência da força de trabalho, anuncia a designação de Elizabeth del Ferro como Diretora de Crescimento (CGO). Nesta função, del Ferro irá liderar as vendas internacionais, as operações de GTM, o sucesso do cliente e os serviços da Aspect, que promovem a missão da empresa de capacitar forças de trabalho complexas da linha de frente com tecnologia intuitiva e inteligente. Ela também irá liderar a reformulação da estratégia de crescimento internacional, canais e segmentos da Aspect, ao gerar novas fontes de receita e intensificar sua presença mundial.

Del Ferro traz mais de duas décadas de experiência em software empresarial e SaaS, incluindo cargos de liderança em receita e crescimento na Oracle, Genpact, ServiceNow e Duck Creek, onde desempenhou um importante papel nos esforços de entrada no mercado na fase de IPO. Ela é conhecida por escalar equipes de alto desempenho, reforçar o rigor operacional e alinhar a estratégia de entrada no mercado com resultados de negócios mensuráveis.

"Elizabeth traz exatamente o tipo de profundidade de execução e disciplina de liderança que precisamosàmedida que concentramos nossos esforços em acelerar a execução de alto impacto em nosso mercado principal", disse Darryl Kelly, Diretor Executivo da Aspect. "Seu foco em sistemas escaláveis, resultados para o cliente e desempenho de vendas será essencialàmedida que avançamos em nossa estratégia de otimização da força de trabalho e inteligência."

"A Aspect está enfrentando alguns dos desafios mais críticos para otimizar a mão de obra conforme a demanda, bem como a experiência de agentes dentro da força de trabalho multicanal em constante transformação, disse del Ferro. "E, por isso, expandimos nossa presença empresarial para oferecer nossas soluções líderes do setor a outros mercados que enfrentam desafios de otimização da força de trabalho e inteligência. A oportunidade de mercado é enorme, e estou empolgado para ajudar a Aspect a aproveitá-la."

A nomeação de del Ferro reforça o compromisso da Aspect com a execução disciplinada e o crescimento a longo prazo. Com investimentos contínuos em sua plataforma, recursos de entrada no mercado e experiência do cliente, a Aspect está assentando as bases a fim de liderar a próxima era de soluções inteligentes para a força de trabalho.

A Aspect está dedicada a desenvolver tecnologias intuitivas para uma força de trabalho mais eficaz e comprometida. Com o suporte de sua matriz, a Alvaria Inc., que ostenta mais de 50 anos de liderança em tecnologia de gestão da força de trabalho, a Aspect é uma parceira confiável para grandes empresas multinacionais em setores-chave, incluindo serviços financeiros, companhias aéreas, automotivo, seguros, varejo, telecomunicações e serviços públicos. A Aspect Workforce™ é uma solução WEM concebida para gerenciar grandes equipes com confiança e capacitar cada funcionário. A plataforma simplifica o programação, aperfeiçoa a previsão e monitora o desempenho, que fomenta o crescimento das equipes e maximiza o retorno de investimentos às empresas. Para mais detalhes, acesse www.aspect.com.?

