Alerta de imprensa | Masdar recebe classificação de crédito 'AA-' com perspectiva estável da S&P Global Ratings, em mais um reconhecimento da solidez financeira da empresa

A Masdar recebeu uma classificação de crédito 'AA-' com perspectiva estável da S&P Global Ratings, reforçando sua posição como líder mundial em energia limpa.

Esta nova classificação reflete a posição internacional diversificada da Masdar, as fortes perspectivas de crescimento e as políticas financeiras disciplinadas, incluindo a alocação de recursos de bônus ecológico para financiar a construção de novos projetos.

Com as mais altas classificações de crédito agora garantidas pela Moody's (A1), Fitch (AA-) e S&P (AA-), a Masdar continua sendo reconhecida como uma das empresas de energia renovável mais sólidas financeiramente do mundo. Isto permite que a empresa continue impulsionando uma expansão responsável e gerando progresso inclusivo nos principais mercados internacionais.

A classificação também é respaldada pelo grande apoio dos três acionistas da empresa: Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), Mubadala Investment Company e Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA), bem como do Governo de Abu Dhabi.

