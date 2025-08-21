ExpoMatcon deve reunir 5 mil lojistas e fabricantes de material de construção

O setor de material de construção no Paraná mantém crescimento e relevância no cenário nacional. Segundo dados do Instituto de Pesquisas Anamaco, com base na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) referentes a 2024, e divulgados pelo Simaco PR, o estado conta com 11.641 lojas varejistas, um aumento de 1,13% em relação ao ano anterior, registrando o maior crescimento entre os estados da região Sul. É nesse contexto de expansão que Curitiba recebe, de 16 a 18 de setembro, a 3ª edição da ExpoMatcon, considerada a feira oficial e anual do varejo de material de construção do Paraná.

Nesta edição, o evento deve reunir 5 mil lojistas e ocupar o dobro do espaço em relação ao ano anterior, agora no Expotrade Convention Center, em Pinhais, região metropolitana de Curitiba. A feira reunirá mais de 120 marcas locais e nacionais. Segundo os organizadores, a expectativa é que a feira gere oportunidades de negócios diretos entre lojistas e fabricantes de todo o país.

Realizada pelo Simaco PR e pelo Sebrae PR, a feira oferece lançamentos de produtos, negociações comerciais e oportunidades de networking. De acordo com o presidente do Simaco PR e da Acomac Grande Curitiba, Ademilson Milani, “a cada ano aumenta o número de participantes e o evento já se consolida como a feira oficial do varejo de material de construção do Paraná, criada para gerar negócios, fortalecer conexões e impulsionar o crescimento do setor”. “A ExpoMatcon oferece condições comerciais exclusivas durante o evento, incluindo descontos, combos, vantagens logísticas e produtos em tiragem limitada, além de possibilitar a renegociação de contratos e revisão de margens”, acrescenta.

A presença das Acomacs regionais será ampliada em 2025, com caravanas de lojistas vindos de cidades como Ponta Grossa, Cascavel, Guarapuava, Pato Branco, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, Apucarana, Jacarezinho e Toledo, além de comerciantes dos municípios do litoral. A iniciativa visa ampliar a participação estadual e facilitar o acesso ao evento para varejistas do interior.

Durante a ExpoMatcon 2025, serão sorteados oito notebooks. Um deles será destinado a visitantes que realizarem o credenciamento gratuito no site oficial até 31 de agosto, e os outros sete serão sorteados entre os lojistas que efetuarem compras nos estandes durante os três dias de evento.

Caravanas e visitantes de todo o Paraná

Entre os destaques da feira está a Arena do Conhecimento, espaço para demonstração prática de produtos como tintas, impermeabilizantes, ferramentas e sistemas de fixação, permitindo que os visitantes conheçam os diferenciais de cada item diretamente com as equipes técnicas das indústrias. “Vai ser um espaço inédito em que os visitantes poderão testar os diferenciais das novidades do setor de material de construção”, explica Patricia Bernardi, diretora executiva da Acomac Grande Curitiba.

Também será realizado o AcomacCast, podcast oficial da Acomac, que retorna à ExpoMatcon com entrevistas e conversas com lideranças, especialistas e convidados do setor, diretamente do pavilhão do evento. “Trata-se de uma iniciativa que leva as novidades para além da feira”, complementa a diretora.

Além das negociações diretamente com os fornecedores nos estandes, no segundo dia de evento, haverá uma Rodada de Negócios, desenvolvida em parceria com o Sebrae, que terá foco em soluções tecnológicas e estratégicas para as lojas. “A expectativa é de termos 300 conexões e, este ano, vamos priorizar as lojas que vierem nas caravanas do interior”, informa Suelen Pedroso, Coordenadora de Comércio e Serviços do Sebrae PR.

As reuniões são agendadas no momento da inscrição e têm como objetivo aproximar lojistas e fornecedores de serviços com propostas específicas para o varejo. “O Sebrae atua como um facilitador no acesso a fornecedores e inovações, por isso o ambiente reservado e focado para unir esses dois elos pode ser um fator decisivo para fortalecer a competitividade das empresas varejistas no mercado paranaense”, detalha Suelen Pedroso.

A 3ª edição da ExpoMatcon será de 16 a 18 de setembro de 2025, no Expotrade Convention Center, em Pinhais, Paraná. Para participar do evento, o credenciamento é gratuito e realizado de forma on-line no site oficial: www.expomatcon.com.br

O evento conta com patrocínio institucional da Assembleia Legislativa do Paraná e Secretaria de Estado do Turismo e apoio da Anamaco e Acomacs de Curitiba, Campos Gerais e Oeste do Paraná, além da Fecomércio, Sesc, Senac e Sinditiba.