Partindo para o ataque: iconectiv apresenta uma série de soluções para impedir fraudes nas comunicações na Telco Transformation LATAM

A fraude nas telecomunicações custou ao mundo quase US$ 39 bilhões em 2023, alimentada por chamadas automáticas, falsificações e abuso de serviços, segundo a Associação de Controle de Fraudes nas Comunicações (CFCA). A América Latina está sentindo o calor, com os canais digitais agora impulsionando mais da metade de todas as perdas por fraude, sendo 38% associadas a pagamentos móveis e criptomoedas. À medida que a adoção digital aumenta, também crescem as ameaça, exigindo defesas mais rápidas, inteligentes e proativas. Na vanguarda desta luta está a iconectiv®, oferecendo soluções comprovadas que ajudam provedores de serviços de comunicação (CSPs), reguladores e participantes do ecossistema a se manteremàfrente dos esquemas de fraude em evolução.

A iconectiv estará na Telco Transformation LATAM, de 27 a 28 de agosto de 2025, no Rio de Janeiro, para discutir estratégias de combate às crescentes fraudes na região da América Latina, além de apresentar uma série de soluções.

Perspectivas de especialistas: Combatendo a fraude nas comunicações. Ganhando a confiança mundial.

Durante a sessão "Combatendo a fraude nas comunicações. Ganhando a confiança mundial", na quinta-feira, 28 de agosto, às 12h30, o Diretor de Contas da iconectiv®para América Latina, Alberto Apablaza, irá examinar o panorama de fraudes na América Latina, além de discutir as melhores práticas e estratégias eficazes para proteger e modernizar as redes de telecomunicações em toda a região latinoamericana.

Soluções de combateàfraude em exposição

A iconectiv também irá destacar três ferramentas essenciais de combateàfraude, desenvolvidas para proteger redes, proteger clientes e recuperar a confiança nas comunicações digitais, incluindo:

iconectiv TruNumber® Protect. Para evitar o aumento das ameaças de fraude nas comunicações em todo o cenário das telecomunicações, o TruNumber Protect fornece inteligência de números de telefone em tempo real para ajudar os CSPs a detectar e bloquear proativamente chamadas e mensagens suspeitas. Com uso de dados confiáveis ??provenientes de órgãos reguladores, consórcios de telecomunicações e administradores internacionais de numeração, os CSPs podem proteger clientes, salvaguardar operações comerciais e aprimorar as diretivas de Não Originar (DNO), ao bloquear de modo proativo chamadas de números inválidos, não alocados e apenas entrantes, que nunca deveriam originar tráfego.

iconectiv TruNumber® Routing. Em um mundo interconectado e com prioridade móvel, a portabilidade de dados numéricos é essencial. O TruNumber Routing fornece informações precisas e corrigidas por porta de mais de 100 países, incluindo Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru e Uruguai, garantindo que chamadas e mensagens sejam concluídas com sucesso e economia. Ao evitar roteamentos incorretos e intermediários caros, os provedores de serviços de comunicação (CSPs) podem aperfeiçoar a experiência do cliente e proteger seus resultados financeiros. A plataforma também oferece suporte a classificações precisas, que proporcionam planos de números e dados de portabilidade atualizados para todos os mercados em sua área de cobertura.

iconectiv TruNumber® Portability Clearinghouse. Durante o processo de portabilidade de números de telefone, gerenciar a complexidade de estabelecer contratos bilaterais com diversos CSPs geralmente resulta em atrasos, erros e falhas de comunicação, bem como em maiores custos operacionais, que são repassados ??aos assinantes. O TruNumber Portability Clearinghouse, já em uso na América Latina, é um sistema centralizado que simplifica o processo de portabilidade, ao minimizar fraudes de comunicação e preocupações com a segurança para provedores de serviços de comunicação (CSPs), órgãos reguladores e clientes. Por exemplo, há mais de uma década, a iconectiv permite que clientes na Argentina e no Chile troquem de provedor de serviços de comunicação sem precisar alterar o número de telefone em seus respectivos países.

"A fraude em telecomunicações vem aumentando em toda a América Latina, colocando em risco tanto os lucros como a confiança do cliente. Com a rápida adoção digital, os provedores de serviços de comunicação (CSPs) precisam de defesas mais inteligentes e velozes”, disse Peter Ford, Vice-Presidente Executivo da iconectiv. "A iconectiv fornece dados confiáveis ??e plataformas comprovadas necessárias para enganar os fraudadores, proteger suas redes e a integridade de todo o ecossistema de comunicações."

Os participantes podem explorar as plataformas da iconectiv na Telco Transformation LATAM. Para se conectar com a iconectiv no evento ou saber mais, entre em contato com events@iconectiv.com.

Sobre a iconectiv

Sua empresa e seus clientes precisam acessar e trocar informações com confiança, de modo simples, integrado e seguro. A ampla experiência da iconectiv em serviços de informação, identidade digital e inteligência de numeração auxilia você a fazer exatamente isso. De fato, mais de 5 mil clientes confiam em nossas plataformas de troca de dados todos os dias para manter suas redes, dispositivos e aplicativos conectados e 2 bilhões de clientes e empresas protegidos. Nossas soluções de rede e gestão de operações e numeração de informações como serviço baseadas em nuvem abrangem comunicações confiáveis, gerenciamento de identidade digital e prevenção de fraudes. Para mais informações acesse http://www.iconectiv.com/. Siga-nos no X e LinkedIn.

