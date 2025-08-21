Macke apoia captação de R$ 100 milhões para a AmstedMaxion

A AmstedMaxion conquistou um financiamento de R$ 100,1 milhões por meio do programa Finep Mais Inovação, com o objetivo de viabilizar um plano de transformação tecnológica e ampliar a competitividade da companhia no setor ferroviário. O recurso será direcionado à modernização dos processos industriais, desenvolvimento de novos produtos e adoção de soluções sustentáveis em larga escala. A operação foi estruturada com o suporte técnico da Macke Consultoria, empresa especializada na captação de recursos públicos e privados voltados ao desenvolvimento tecnológico e à inovação empresarial.

Com mais de 81 anos de atuação e sede em Cruzeiro (SP), a AmstedMaxion é hoje a maior fundição de aço da América do Sul, sendo referência na fabricação de rodas ferroviárias e peças fundidas em aço para transporte sobre trilhos e para o segmento industrial. O financiamento obtido junto à Finep permitirá a implementação de iniciativas alinhadas às mais modernas práticas industriais, incluindo automação de processos, sensoriamento de dados em ambientes fabris adversos, desenvolvimento de ligas metálicas de alta performance e estruturação de um laboratório dedicado à pesquisa e inovação.

De acordo com José Santos Araújo, diretor geral da AmstedMaxion, o financiamento obtido via Finep é decisivo para que a empresa avance em seu plano de crescimento baseado em inovação. “Esse aporte viabiliza uma nova etapa para a companhia, com investimentos em inovação e tecnologias sustentáveis”, afirma.

A vice-presidente e diretora de Finanças Internacionais da América do Sul, Lizete Giuzio, destaca que o aporte possibilitará ganhos concretos de produtividade. “É um incentivo essencial para aumentarmos nossa capacidade produtiva, mantermos nossa posição de liderança e expandirmos nossa atuação de forma competitiva e responsável”, observa.

Para o vice-presidente de Vendas e Marketing da América do Sul, Luís Gustavo Rocha Vilas Boas, os investimentos em aumento da capacidade e tecnologia irão ampliar as oportunidades de novos negócios para a empresa. “Com esses investimentos, seremos ainda mais competitivos e eficientes, prontos para atender o mercado com qualidade, sustentabilidade e valor agregado”, destaca.

Entre os investimentos previstos está a expansão da capacidade produtiva das linhas de produção. A empresa desenvolverá três novos modelos de rodas para locomotivas com tecnologia inédita no Brasil, além da inovação em processos de fundição por meio da introdução de microligas com elementos como vanádio, que aumentam significativamente a resistência mecânica e a durabilidade dos produtos. A nova composição das ligas será aplicada a projetos voltados à melhoria do desempenho estrutural e térmico das rodas, essenciais para operações com cargas superiores e ambientes extremos.

Na linha de fundição de areia, serão desenvolvidas novas tecnologias com a utilização de robôs para automatização dos processos, além de expandir o conceito “Smart Plant”, através de coleta, tratamento e análise inteligente dos dados dos equipamentos em tempo real, orientando as decisões de forma assertiva e permitindo uma visão de toda a operação. Destaque também para o desenvolvimento e produção de mandíbulas com um novo projeto estrutural, que trouxe mudanças na forma e no reforço das peças. Além disso, foi aplicado um processo patenteado de tratamento de superfície em engates rotativos usados no transporte de cargas pesadas (heavy haul), que ajuda a tornar o material mais resistente ao desgaste e a evitar deformações causadas por impactos repetidos.

O plano contempla ainda a implantação de soluções em energia solar e iniciativas de reaproveitamento de materiais industriais, como o desenvolvimento de tecnologia para reciclagem de areia resinada utilizada na moldagem por shell molding, processo de fundição com alto valor agregado. Essas ações integram os esforços da empresa em sustentabilidade e economia circular, com redução de resíduos e eficiência energética.

O programa Finep Mais Inovação, por meio do qual a operação foi financiada, é voltado ao fomento de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica em empresas brasileiras de médio e grande porte. Com taxas competitivas, prazos alongados e carências adequadas ao ciclo de inovação, o programa permite que empresas ampliem sua capacidade de gerar valor por meio de tecnologia e diferenciação de mercado. A iniciativa integra a política pública federal de estímulo à reindustrialização nacional, com foco em setores estratégicos e soluções de impacto econômico, social e ambiental.

A Macke Consultoria foi responsável por todo o processo de estruturação do projeto, desde o diagnóstico de aderência ao programa até a montagem da proposta técnico-financeira submetida à Finep. A consultoria atua de forma integrada com as equipes técnicas e executivas das empresas, auxiliando na definição dos escopos de inovação, mensuração de impactos, organização dos cronogramas, elaboração das justificativas tecnológicas e projeções de resultados. Seu portfólio inclui projetos aprovados em linhas reembolsáveis e não reembolsáveis, com expertise nas principais ferramentas de fomento do país.

Segundo André Maieski, sócio da Macke Consultoria, a operação representa um marco importante na atuação conjunta entre empresas industriais e os mecanismos públicos de fomento à inovação. “Nosso papel é conectar empresas a recursos estratégicos de inovação, e este projeto com a AmstedMaxion representa mais um exemplo desse propósito. É uma iniciativa que alinha tecnologia, sustentabilidade e aumento da competitividade industrial”, afirma.

Com o investimento, a empresa busca não apenas ampliar sua liderança no setor ferroviário, mas também reforçar sua vocação em pesquisa aplicada e inovação industrial. Os resultados esperados incluem avanço tecnológico, inovação, ganho de eficiência, redução de custos, expansão da capacidade de atendimento ao mercado nacional e internacional e fortalecimento das práticas ambientais e sociais. O plano aprovado junto à Finep prevê, ainda, a criação de novas oportunidades de trabalho qualificado e o fortalecimento da cadeia produtiva local, incluindo fornecedores de insumos estratégicos e parceiros tecnológicos.