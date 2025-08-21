Construção em Steel Frame avança na América Latina

A industrialização da construção civil vem ganhando espaço em diversos países da América Latina. Uma das iniciativas que reforçam essa transformação é a nova unidade da YPF Express, inaugurada recentemente em La Pampa, na Argentina. O projeto foi construído com painéis industrializados e estrutura em light steel framing, adotando métodos construtivos voltados à maior racionalização dos processos.

Com 99 metros quadrados de área coberta, o empreendimento comercial foi erguido com o Sistema de Painéis Barbieri (BPS), desenvolvido pela Barbieri — indústria especializada na fabricação de perfis de aço galvanizado para drywall e light steel framing. Os painéis foram fabricados em ambiente controlado no centro de painéis da Advance, transportados até o local e montados, reduzindo o tempo de obra e o desperdício de materiais.

Segundo André Rossi, gerente de desenvolvimento e novos negócios da Barbieri do Brasil, o modelo representa o futuro do setor. “A construção industrializada permite reduzir significativamente erros, otimizar recursos e entregar projetos com muito mais confiabilidade. Estamos falando de um novo patamar de produtividade para o setor”, afirma.

Eficiência, sustentabilidade e controle de qualidade



Segundo André, o sistema de painéis é utilizado para otimizar processos técnicos e ambientais, como:

Precisão milimétrica na fabricação dos elementos estruturais, com montagem otimizada no local;

Redução do tempo de obra, com prazos mais curtos e maior previsibilidade;

Menor desperdício de materiais, resultando em economia e menor impacto ambiental;

Controle de qualidade rigoroso, já que os componentes são produzidos e inspecionados em oficina antes da montagem final;

Redução na emissão de CO? e geração de resíduos, alinhando o projeto às práticas de construção sustentável.





O sistema construtivo em light steel framing vem ganhando espaço em projetos comerciais, industriais e residenciais, sendo reconhecido por características como a racionalização dos processos e a agilidade na execução das obras, atributos cada vez mais valorizados em um setor que busca eficiência sem abrir mão da qualidade.

“A adoção de sistemas industrializados não apenas moderniza os processos construtivos, mas também responde a uma demanda crescente por soluções mais sustentáveis e inteligentes”, conclui Rossi.