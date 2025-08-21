Wipro adquire unidade de negócios de soluções de transformação digital (DTS) da HARMAN, aprofundando a inovação em engenharia e a excelência em P&D

A Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), uma empresa líder em serviços de tecnologia e consultoria com tecnologia de IA, anunciou hoje que assinou um contrato para adquirir a unidade de negócios de Soluções de Transformação Digital (DTS) da HARMAN, uma empresa Samsung, em uma transação que irá acelerar a missão da Wipro de prover serviços de pesquisa e desenvolvimento de engenharia (EP&D) de última geração.

Como parte do contrato, mais de 5.600 funcionários da DTS, incluindo a liderança principal, nas Américas, Europa e Ásia, farão a transição para a Wipro após a conclusão da transação. A aquisição está sujeita a aprovações regulatórias e a previsão é de que esteja concluída até 31 de dezembro de 2025.

"Receber a DTS na família Wipro marca um passo essencial em nossa jornada de transformação", disse Srini Pallia, Diretor Executivo e Diretor Geral da Wipro Limited. "Sua experiência em engenharia especializada, aliada aos recursos de consultoria e IA da Wipro, irá aumentar significativamente o valor que entregamos aos clientes. A forte presença da DTS em setores de alto crescimento e mercados estratégicos complementa nossa presença internacional e reforça nossa posição como um parceiro confiável em transformação. Juntos, iremos acelerar a inovação digital, reduzir o tempo de lançamento no mercado e intensificar nossa vantagem competitiva."

A unidade DTS trazàWipro uma sólida base em engenharia digital e EP&D, com pontos fortes que abrangem design orientado a domínio, produtos conectados e plataformas de software. A DTS se destaca pela integração intencional de engenharia profunda com plataformas nativas de IA, experiência de domínio, aceleradores proprietários e estruturas de agentes autônomos, possibilitando a transformação em escala através de tecnologia concebida para pessoas. A combinação do modelo de serviço personalizado e de alto nível da DTS com a escala internacional, o ecossistema de tecnologia avançada e os recursos abrangentes da Wipro irá permitir que os clientes tenham acesso ao melhor dos dois mundos: a agilidade e a precisão de um fornecedor especializado, e o alcance e as capacidades de um líder mundial.

"A aquisição da DTS marca um passo crucial na ambição da Wipro de oferecer aos nossos clientes serviços de engenharia completos e baseados em IA", disse Srikumar Rao, Sócio-Diretor e Chefe Global de Engenharia na Wipro Limited. "Juntas, a Wipro e a DTS irão possibilitar que os clientes conectem perfeitamente os mundos virtual e físico, incorporem IA em todo o espectro da engenharia, bem como propiciem a inovação escalável. Esta mudança reforça nosso enfoque centrado na plataforma e definida por software, que nos capacita a fornecer programas de transformação maiores e mais complexos em setores de alto crescimento, incluindo alta tecnologia, consumo, indústria, saúde e aeroespacial."

Christian Sobottka, Diretor Executivo da HARMAN, acrescentou: "Este contrato dá início ao próximo capítulo para a unidade de negócios da DTS, um capítulo em que pode escalar com mais rapidez, chegar a mais clientes em setores-chave e concretizar plenamente seu potencial de crescimento. Como parte da Wipro, uma empresa com profundo conhecimento em engenharia, a DTS terá as capacidades complementares e o ecossistema necessários para expandir seu impacto e acelerar o valor que entrega aos clientes."

Carolin Reichert, Diretora de Estratégia da HARMAN, disse, "Estamos na expectativa de cooperar com a DTS e a Wipro para promover o desenvolvimento de tecnologias e soluções com foco em IA em todos os ecossistemas de produtos da HARMAN. Esta transação permite que a HARMAN coloque seu foco em nossos principais pontos fortes em eletrônica automotiva e inovação em áudio, onde vemos uma oportunidade significativa pela frente."

Como parte da aquisição, a Wipro irá assinar um contrato estratégico plurianual com a HARMAN e a Samsung, aprofundando ainda mais o relacionamento e criando novos caminhos para o crescimento e a transformação conjuntos.

Uma vez concluída a aquisição, a DTS será integradaàLinha Global de Negócios de Engenharia da Wipro.

O Deutsche Bank Securities Inc. atuou como consultor financeiro da HARMAN nesta transação.

Sobre a Wipro Limited

A Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO) é uma empresa líder em serviços e consultoria em tecnologia baseada em IA, com foco em desenvolver soluções inovadoras que atendam às necessidades mais complexas de transformação digital dos clientes. Ao aproveitar nosso portfólio holístico de competências em consultoria, design, engenharia e operações, ajudamos os clientes a concretizar suas ambições mais ousadas e gerar negócios sustentáveis ??e preparados para o futuro. A Wipro Innovation Network, que reúne nossos clientes, parceiros, instituições acadêmicas e comunidades de tecnologia, reflete nosso compromisso com a inovação conjunta centrada no cliente. Como parte disto, os Laboratórios de Inovação e os Laboratórios de Parceiros, localizados ao redor do mundo, nos permitem cooperar com os clientes para solucionar desafios do mundo real e apresentar soluções de ponta ao setor que exploram o futuro da tecnologia. Com mais de 230.000 funcionários e parceiros de negócios em 65 países, cumprimos a promessa de ajudar nossos clientes, colegas e comunidades a prosperar em um mundo em constante transformação. Para mais informações, acesse www.wipro.com.

Sobre a HARMAN Digital Transformation Solutions

A HARMAN Digital Transformation Solutions está dedicada a combinar o físico e o digital para tornar a tecnologia mais dinâmica e satisfazer as necessidades humanas em constante mudança. Em conformidade e certificada com as normas/sistemas de gestão internacionais EN 9100:2018 / AS9100D, ISO 9001:2015, ISO 27001:2013, ISO 13485:2016 e avaliada no CMMI-DEV 2.0 ML5, a HARMAN faz parceria com seus clientes para oferecer uma experiência holística, através da convergência digital, experiência do usuário multicanal, nuvem, mobilidade, dados perspicazes e internet das coisas, com suporte de plataformas de TI subjacentes escaláveis. Nossa abordagem de entrega mundial, IPs, plataformas e pessoas nos possibilitam implementar plataformas de última geração, enquanto oferecemos eficiência em custos e soluções inovadoras para ajudar nossos clientes a atingir resultados brilhantes. Para saber mais, acesse https://services.harman.com/

Declarações prospectivas

As declarações prospectivas aqui contidas representam as convicções da Wipro quanto a eventos futuros, muitos dos quais são, por natureza, inerentemente incertos e fora do controle da Wipro. Tais declarações incluem, entre outras, declarações sobre as perspectivas de crescimento da Wipro, seus resultados operacionais financeiros futuros e seus planos, expectativas e intenções. A Wipro alerta os leitores de que as declarações prospectivas aqui contidas estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes dos resultados previstos por tais declarações. Tais riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a, riscos e incertezas referentes a flutuações em nossos lucros, receitas e ganhos, nossa capacidade de gerar e gerenciar o crescimento, concluir ações corporativas propostas, intensa concorrência em serviços de TI, nossa capacidade de manter nossa vantagem em custos, aumentos salariais na Índia, nossa capacidade de atrair e manter profissionais altamente qualificados, tempos e custos excessivos em contratos de preço fixo e prazo fixo, concentração de clientes, restriçõesàimigração, nossa capacidade de gerenciar nossas operações internacionais, redução na demanda por tecnologia em nossas principais áreas de foco, interrupções em redes de telecomunicações, nossa capacidade de concluir e integrar com sucesso potenciais aquisições, responsabilidade por danos em nossos contratos de serviço, o sucesso das empresas nas quais fazemos investimentos estratégicos, retirada de incentivos fiscais governamentais, instabilidade política, guerra, restrições legais para levantar capital ou adquirir empresas fora da Índia, uso não autorizado de nossa propriedade intelectual e condições econômicas gerais que afetam nossos negócios e setores.

Riscos adicionais que podem afetar nossos futuros resultados operacionais estão descritos em mais detalhes em nossos registros juntoàComissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), incluindo, mas não se limitando a, Relatórios Anuais no Formulário 20-F. Estes registros estão disponíveis em www.sec.gov. Ocasionalmente, podemos fazer declarações prospectivas adicionais, escritas e verbais, incluindo declarações contidas nas apresentações da empresaàSEC e em nossos relatórios aos acionistas. Não nos comprometemos a atualizar quaisquer declarações prospectivas que possam ser feitas periodicamente por nós ou em nosso nome.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

