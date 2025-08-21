Hyra Network Conquista Prêmio Prestigious Chairman de 2025 do WITSA Global AI Summit

TAIPEI, Taiwan, Aug. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Hyra Network, uma força pioneira em IA descentralizada e infraestrutura digital soberana, foi homenageada com o Chairman's Award 2025 no WITSA Global AI Summit, organizado pela World Innovation, Technology and Services Alliance (WITSA). Esta é a maior honra da WITSA, apresentada a apenas um vencedor em todo o mundo a cada ano. Com esse reconhecimento, a Hyra Network se torna a primeira plataforma de IA descentralizada a ser homenageada na categoria Chairman's Award.

O Sr. John Tran, fundador e presidente da Hyra Holdings & Hyra Network, teve a honra de receber o Chairman's Award 2025 no Global AI Summit.

A primeira infraestrutura de IA descentralizada do mundo

Criada com uma blockchain de Camada 3, a Hyra Network e sua plataforma Hyra AI combinam uma grade de computação verificável com a governança DAO na cadeia. A arquitetura permite que nações, empresas e cidadãos acessem e supervisionem a IA com transparência e fortes proteções de privacidade.

“O Chairman's Award é reservado para iniciativas verdadeiramente extraordinárias que demonstram excepcional inovação e impacto global”, disse o Dr. Sean Seah Kok Wah, Presidente da WITSA. "A visão da Hyra Network de uma IA descentralizada e soberana estabelece uma nova referência e está ajudando a moldar o futuro da indústria de IA."



Um caminho para uma civilização digital soberana

De acordo com John Tran, Fundador e Presidente da Hyra Holdings & Hyra Network, o Chairman's Award é um reconhecimento tecnológico e uma validação da visão de longo prazo da Hyra.

“Acreditamos que todas as nações e todos os cidadãos merecem ter sua infraestrutura de IA”, disse Tran. “Este prêmio é o reconhecimento da WITSA e o compromisso inabalável da Hyra em criar uma civilização digital descentralizada – que celebre a justiça e coloque as pessoas no controle.”





O Chairman's Award da WITSA de 2025 confirma a estratégia de IA descentralizada da Hyra para a soberania digital – promovendo o seu compromisso de que "a IA é um recurso público".

Guiada pelo princípio de que “a IA é um recurso público”, a Hyra Network está tornando a IA independente e de propriedade da comunidade uma realidade. Seu DAO on-chain garante que o protocolo evolua da maneira que mais beneficie o público.

Do idealàrealidade em escala

Em agosto de 2025, a Hyra Network conectou mais de 2,7 milhões de dispositivos em mais de 200 países, estabelecendo uma base sólida para uma infraestrutura soberana de IA além dos data centers tradicionais e centralizados. Esta plataforma inovadora é pesquisada e desenvolvida pela Hyra Tek JCS (Vietnã) e operada pela Hyra Tek Smart Solution L.L.C nos Emirados Árabes Unidos. Com centenas de milhares de nós ativos e uma base global de usuários, a Hyra está demonstrando que a IA descentralizada pode escalar do conceitoàprodução.

O ecossistema aberto da Hyra compreende três plataformas principais:

Hyra AI – Uma plataforma de inferência de IA verificável e nativa de borda que processa dados diretamente nos dispositivos do usuário para segurança e desempenho.

– Uma plataforma de inferência de IA verificável e nativa de borda que processa dados diretamente nos dispositivos do usuário para segurança e desempenho. Hyra Zone – Uma rede de treinamento de GPU descentralizada e de grande escala que substitui modelos centralizados de data center por capacidade flexível e econômica.

– Uma rede de treinamento de GPU descentralizada e de grande escala que substitui modelos centralizados de data center por capacidade flexível e econômica. Hyra Mega – Um mercado transparente para modelos, conjuntos de dados e APIs de IA, permitindo a troca justa e segura de ativos digitais.



Juntas, essas plataformas funcionam como um “Sistema Operacional para a Era da Soberania Digital”, capacitando organizações e indivíduos a implantar, usar e auditar a IA de forma independente - sem depender de fornecedores de Big Tech.

Aceleração da expansão global – no caminho certo para um IPO na Nasdaq em 2030

O WITSA Chairman's Award 2025 é um marco fundamental para a estratégia de globalização da Hyra. Anteriormente, a Hyra foi reconhecida no Globee International Business Awards por sua inovação tecnológica.

Com um novo hub regional nos Emirados Árabes Unidos (EAU), a Hyra está consolidando sua presença internacional e preparando uma IPO de US $10 bilhões na Nasdaq em 2030, com o objetivo de se tornar uma das empresas de tecnologia mais influentes do mundo.

Sobre a Hyra Network

A Hyra Network, pesquisada e desenvolvida pela Hyra Tek JCS (Vietnã) e operada pela Hyra Tek Smart Solution L.L.C nos Emirados Árabes Unidos (EAU), uma subsidiária da Hyra Holdings, é pioneira em infraestrutura descentralizada de IA projetada para criar um ecossistema soberano de IA para a era digital. Desenvolvida em uma blockchain de Camada 3 com governança DAO e aplicativos de IA do mundo real, a Hyra capacita governos, desenvolvedores e cidadãos a serem proprietários, governar e se beneficiar da IA. A Hyra está avançando na transformação digital sustentável e autodeterminada, e está se preparando para uma IPO na Nasdaq em 2030, ao mesmo tempo em que expande as colaborações estratégicas com governos, investidores e comunidades digitais globais.

Sobre a WITSA

A World Innovation, Technology and Services Alliance (WITSA) é um consórcio líder global que representa mais de 80 associações nacionais de tecnologia. A WITSA promove a inovação, o crescimento digital inclusivo e a adoção de tecnologia responsável, reunindo as partes interessadas em todos os países e setores para a criação de um futuro digital sustentável e colaborativo. O Chairman’s Award reconhece iniciativas extraordinárias com impacto global de longo alcance.

Sobre o Fundador

John Tran é o Fundador e Presidente da Hyra Holdings e da Hyra Network, e um dos principais defensores da infraestrutura de IA descentralizada. Com uma visão tecnológica de longo prazo e centrada na comunidade, ele orientou o desenvolvimento da Hyra de uma blockchain de Camada 3, governança DAO e aplicativos práticos de IA. Ele supervisiona o roteiro global de IPO da Hyra, defendendo a IA descentralizada como infraestrutura fundamental para nações e cidadãos em todo o mundo.

