Treinador comportamental se adapta ao mercado de trabalho

O mundo vive uma era de aceleração permanente, em que tecnologias transformadoras como inteligência artificial (IA), automação, economia verde e digitalização estão remodelando o mercado de trabalho global. A última edição do Future of Jobs Report, promovido pelo Fórum Econômico Mundial (WEF) aponta que 22% dos empregos atuais sofrerão transformações até 2030, com a criação de novos cargos (14%) e a perda de alguns existentes (8%), resultando em um saldo líquido de crescimento de 7%. Para as empresas, 60% afirmam que o acesso digital ampliado será o principal agente de transformação, seguido por automação e energia limpa.

Diante desse cenário de rápidas transformações, a adaptação por meio da qualificação e requalificação profissional pode se tornar indispensável para os trabalhadores, especialmente os brasileiros. Para André Kaercher, CEO do Instituto Kaercher e treinador comportamental especialista em desenvolvimento de mentorias para desenvolvimento pessoal e profissional, as mudanças tecnológicas e a automação estão remodelando o perfil das vagas, exigindo novas habilidades e a capacidade de aprender continuamente.

“No mercado corporativo, as pessoas que compram tickets para treinamentos, elas estão buscando treinamentos de alto desenvolvimento, não apenas a questão ferramental da coisa, elas querem se trabalhar de forma interpessoal”, destaca o especialista.

Kaercher afirma que o momento atual também reflete diretamente a necessidade de mudança de perfil dos próprios treinadores comportamentais e coaches, que precisam se atualizar constantemente para atender às exigências do novo mundo corporativo.



“O treinador comportamental é um profissional que ajuda a superar limitações emocionais e psicológicas, trabalhando suas ‘dores’. Essas dores podem ser crenças limitantes, traumas, lacunas em competências ou dificuldades na carreira. O papel do treinador não é apenas ensinar habilidades técnicas, mas também identificar e trabalhar essas questões subjacentes para promover o desenvolvimento pessoal e profissional”, explica.

Segmento passa por mudança de perfil acompanhada de expansão

A indústria dos treinamentos é um mercado mundial bilionário. Segundo projeções da Verified Market Reports, a receita do setor foi avaliada em US$ 3,2 bilhões em 2024, com estimativas para atingir US$ 6,5 bilhões até 2033, crescendo em um CAGR de 8,5% entre 2026 a 2033.

“Esse crescimento reflete a crescente demanda por profissionais que ajudam indivíduos e organizações a atingirem seus objetivos, tanto no desenvolvimento pessoal quanto profissional. A diversidade de nichos no setor, como coaching de vida, executivo, de carreira e saúde, indica a busca por serviços cada vez mais especializados e alinhados às necessidades específicas dos clientes”, evidencia Kaercher.

Indicadores noticiados pela International Coaching Federation mostram que houve um crescimento expressivo no número de profissionais ativos nos últimos anos, registrando um aumento de 54% somente entre 2019 e 2022. O CEO do Instituto Kaercher explica que, para atuar na área, não há obrigatoriedade de formação acadêmica específica, mas existe a necessidade de compromisso com aprendizado e conhecimento contínuos.

“Podemos notar um grande destaque para profissionais que vêm de áreas como psicologia, educação e gestão. Empatia, habilidades de comunicação, integridade, resiliência, adaptabilidade, confiança, aprendizado contínuo, orientação para objetivos, autoconsciência e responsabilidade são competências essenciais para um profissional dessa área”, conta o treinador comportamental.

À medida que as mudanças do mercado demandam profissionais mais preparados para lidar com inovações tecnológicas e transformações sociais, as soft skills também podem se tornar fundamentais.

“Nesse cenário, contar com a orientação de um treinador comportamental pode fazer diferença, pois esse profissional atua no desenvolvimento dessas competências, ajudando seus clientes a alcançarem resultados significativos, focando no crescimento pessoal que sustenta o sucesso profissional”, finaliza André Kaercher.

