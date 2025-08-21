12BET selecionada como Operadora de Apostas Esportivas do Ano no SBC Awards 2025

A 12BET, pioneira no mercado mundial de apostas online desde 2007, foi selecionada como finalista para o prêmio "Operadora de Apostas Esportivas do Ano" no SBC Awards 2025, uma das premiações anuais mais prestigiadas do setor. Avaliada com base em critérios como crescimento, expansão de mercado, criatividade de marketing, inovação, força da marca e experiência do cliente, esta pré-seleção evidencia as conquistas excepcionais da 12BET em proporcionar uma experiência de apostas esportivas de alto padrão globalmente com foco no jogador ao longo do ano anterior.

12BET shortlisted for Sportsbook Operator of the Year at SBC Awards 2025

Em 2025, a 12BET aprimorou a experiência de entretenimento esportivo com um recurso de transmissão ao vivo totalmente integrado e conduzido por um anfitrião, o qual permite aos usuários assistirem às partidas, interagir com personalidades locais e aproveitar a jogabilidade interativa em um ambiente imersivo. Esta inovação foi aprimorada por meio de um engajamento culturalmente ajustado, transformando importantes momentos esportivos em festividades adaptadas ao contexto local. Desde a transmissão ao vivo do Festival Songkran na Tailândia até a campanha de influenciadores do YONEX All England Open Badminton Championships, a 12BET demonstrou como o esporte e a cultura podem se entrelaçar de maneira harmoniosa, proporcionando uma experiência única e cativante.

“Estamos muito felizes em participar do SBC Awards 2025. Este é um evento que acontece há muito tempo e é altamente respeitado na indústria global de jogos”, disse Rory Anderson, porta-voz da 12BET. “Ser nomeado para o prêmio Operadora de Apostas Esportivas do Ano é uma honra que evidencia o empenho da nossa equipe. Nossa missão é oferecer experiências que vão além do jogo, combinando visualização em tempo real, jogo interativo e engajamento cultural para estabelecer vínculos duradouros com os jogadores.”

A inovação da 12BET é sustentada por uma estrutura operacional sólida, que proporciona acesso multilíngue, soluções de pagamento localizadas e uma proteção abrangente ao jogador, incluindo verificações rigorosas de idade e sistemas de jogos responsáveis. Estas funcionalidades garantem que cada campanha, recurso e ativação de mercado permaneça cativante, segura e sustentável.

A 12BET agradece a seus jogadores, parceiros e colegas do setor pela confiança e apoio contínuos. A equipe aguarda ansiosamente para comemorar ao lado dos principais inovadores do setor na cerimônia do SBC Awards 2025 em Lisboa, que acontece em setembro, e prosseguir com sua missão de moldar o futuro do entretenimento digital com foco nos esportes.

Sobre a 12BET

A 12BET, fundada em 2007, é uma empresa pioneira no setor de jogos online de apostas, com mais de uma década de experiência na oferta de serviços multilíngues na Europa e Ásia. Reconhecida mundialmente e classificada na 17?ª posição no Power 50 anual da revista eGaming Review, a 12BET se consolidou como uma potência significativa no mercado de apostas online. Construída com base nos princípios essenciais de sinceridade, equidade e cordialidade, a 12BET oferece uma experiência de entretenimento segura, confiável e excepcional para usuários do mundo inteiro.

